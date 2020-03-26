Греф объяснил принцип налогообложения вкладов свыше 1 млн руб.

Для расчета суммы вклада, при достижении которой следует платить налог на процентный доход, будут суммироваться все вклады физического лица, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Он назвал бессмысленным «дробление» депозитов

Герман Греф (Фото: Павел Астахов / Reuters)

Сбербанк получил разъяснения Минфина по поводу налогообложения вкладов на сумму свыше 1 млн руб., говорится в письме главы банка Германа Грефа клиентам. Его содержание передала пресс-служба кредитной организации.

«Подлежит налогообложению процентный доход с суммарной величины [вкладов] человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 млн руб. и в части, превышающей 1 млн руб.», — говорится в сообщении Сбербанка со ссылкой на пояснения Минфина.

«Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад отдельно, а совокупность ваших вкладов, поэтому нет смысла дробить ваши вклады», — сказал Греф в эфире телеканала РБК.

О налогообложении дохода с вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги на сумму свыше 1 млн руб. в среду, 25 марта, объявил президент Владимир Путин. Ставка составит 13%. Он сообщил, что налог будет удерживаться с «граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб.». Под него попадут именно процентные доходы, а не сумма депозита. Однако 26 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь идет «об одном конкретно взятом счете, ни о какой совокупности речи не идет».