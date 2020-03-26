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Греф объяснил принцип налогообложения вкладов свыше 1 млн руб.

Для расчета суммы вклада, при достижении которой следует платить налог на процентный доход, будут суммироваться все вклады физического лица, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Он назвал бессмысленным «дробление» депозитов
Герман Греф (Фото: Павел Астахов / Reuters)

Сбербанк получил разъяснения Минфина по поводу налогообложения вкладов на сумму свыше 1 млн руб., говорится в письме главы банка Германа Грефа клиентам. Его содержание передала пресс-служба кредитной организации.

«Подлежит налогообложению процентный доход с суммарной величины [вкладов] человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 млн руб. и в части, превышающей 1 млн руб.», — говорится в сообщении Сбербанка со ссылкой на пояснения Минфина.

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«Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад отдельно, а совокупность ваших вкладов, поэтому нет смысла дробить ваши вклады», — сказал Греф в эфире телеканала РБК.

О налогообложении дохода с вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги на сумму свыше 1 млн руб. в среду, 25 марта, объявил президент Владимир Путин. Ставка составит 13%. Он сообщил, что налог будет удерживаться с «граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб.». Под него попадут именно процентные доходы, а не сумма депозита. Однако 26 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь идет «об одном конкретно взятом счете, ни о какой совокупности речи не идет».

«Количество счетов по учету застрахованных вкладов с остатками свыше 1 млн руб. составляет 5,9 млн шт. (1% количества всех счетов)», — говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов, поступившем в РБК. При этом объем средств на таких счетах составляет 17,95 трлн руб., и это 57% от всей суммы вкладов, следует из статистики агентства.

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Налог на процентные доходы по вкладам и инвестициям в долговые бумаги будет введен с 2021 года и начнет взиматься в 2022 году, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Налогом не будут облагаться и изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями. «Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно», — отметил Силуанов. Рублевая переоценка валютных вкладов облагаться налогом не будет, подтверждает Греф в письме клиентам банка.

Налог с процентов на вклады не будет временной мерой, следует из слов Путина и Пескова. «В выступлении президента эти меры не были ограничены сроками», — сказал представитель Кремля.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: Герман Греф, вклады, налог
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