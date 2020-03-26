Греф объяснил принцип налогообложения вкладов свыше 1 млн руб.
Сбербанк получил разъяснения Минфина по поводу налогообложения вкладов на сумму свыше 1 млн руб., говорится в письме главы банка Германа Грефа клиентам. Его содержание передала пресс-служба кредитной организации.
«Подлежит налогообложению процентный доход с суммарной величины [вкладов] человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 млн руб. и в части, превышающей 1 млн руб.», — говорится в сообщении Сбербанка со ссылкой на пояснения Минфина.
«Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад отдельно, а совокупность ваших вкладов, поэтому нет смысла дробить ваши вклады», — сказал Греф в эфире телеканала РБК.
О налогообложении дохода с вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги на сумму свыше 1 млн руб. в среду, 25 марта, объявил президент Владимир Путин. Ставка составит 13%. Он сообщил, что налог будет удерживаться с «граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб.». Под него попадут именно процентные доходы, а не сумма депозита. Однако 26 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь идет «об одном конкретно взятом счете, ни о какой совокупности речи не идет».