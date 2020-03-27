Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Как власти планируют взимать «налог на вклады»

25 марта во время обращения к россиянам по поводу коронавируса Путин объявил о «непростых мерах», одна из которых затронет вкладчиков. Речь идет о подоходном налоге в 13% на процентные доходы по вкладам и инвестициям в долговые ценные бумаги, если сумма таких вложений превышает 1 млн руб. По оценкам президента, мера затронет порядка 1% вкладчиков. Поступления от налога в бюджет направят на поддержку семей с детьми, потерявших работу граждан или тех, кто окажется на больничном, сказал Путин.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), на 1 марта 2020 года в России было открыто 594 млн счетов (в том числе вкладов) физлиц и индивидуальных предпринимателей. Статистика не учитывает общую сумму средств в разных банках, которые держит один клиент, то есть вкладчик, имеющий счета в двух банках, учитывается дважды, пояснили РБК в АСВ. Общий объем средств на счетах - 31,47 трлн руб.

На вклады от 1 млн руб. приходится порядка 57% от этой суммы (17,95 трлн руб.), но количество таких счетов - 1% (5,9 млн единиц).

Вечером в четверг, 26 марта, объяснения, как будет применяться налог, дал глава Минфина Антон Силуанов. Министр уточнил, что налог начнет действовать с 2021 года: им не будут облагаться процентные доходы по вкладам, полученные в текущем году. Впервые заплатить налог владельцам вкладов придется уже в 2022 году. Глава Сбербанка Герман Греф со ссылкой на разъяснения Минфина сообщил клиентам, что налогом будут облагаться суммы доходов от вкладов в той части, в какой они превышают 1 млн руб., а разные вклады одного и того же физического лица будут суммироваться. «Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад отдельно, а совокупность ваших вкладов, поэтому нет смысла дробить ваши вклады», — заявил глава Сбербанка в эфире телеканала РБК.

По словам президента ВТБ Андрея Костина, механизм налогообложения еще будет прорабатываться. Сейчас закон о банковской тайне не позволяет банкам обмениваться персональными данными клиентов между собой, но такие сведения могут, например, собираться налоговиками, отметил он.

Ассоциация банков России просила ЦБ «как можно более оперативно успокоить вкладчиков», следует из письма. Оно было направлено регулятору 26 марта, но еще до заявлений Силуанова, Грефа и Костина.

Вырастут ли ставки

В России помимо вкладов популярны накопительные счета — это текущие счета с начислением процента на остаток. При оформлении такого продукта клиент заключает с банком договор об открытии счета, а не вклада, но накопительные счета часто воспринимаются клиентами как «квазидепозиты». По итогам 2019 года россияне накопили на текущих счетах (в том числе накопительных) 8 трлн руб. РБК направил запрос в Минфин с просьбой разъяснить, будут ли облагаться налогом средства на накопительных счетах.

Большинство опрошенных РБК банков утверждают, что не испытывают проблем с ликвидностью и не ощущают оттока средств вкладчиков. Но некоторые участники рынка сообщили, что уже поменяли или готовятся поменять ставки по вкладам или накопительным счетам, чтобы повысить их привлекательность для клиентов.

Московский кредитный банк с 1 апреля повысит минимальную ставку по накопительным счетам до 6% годовых. Если клиенты будут тратить по картам МКБ более 30 тыс руб. в месяц, доходность по этому продукту увеличится еще на 0,5 п.п. Банк также повысил до 6,3% ставку по вкладу «Все включено» в рублях — условие действует, если клиент разместит средства минимум на полгода по тарифному плану «Максимальный доход».

Росбанк с 26 марта повысил ставку по вкладу «Прогрессивный». Продукт предполагает «лестничное» начисление процентов: срок вклада составляет один год и разделен на четыре периода начисления процентов. Доходность повышается каждые три месяца и растет с 5 до 6,5%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 5,75%.

В Россельхозбанке сообщили, что планируют в ближайшее время ввести дополнительный тарифный план по продукту «Накопительный счет». У клиентов расширятся возможности управлять своими средствами и получать повышенную доходность, отметил представитель банка.

«В своей тарифной политике в части пассивов физических лиц мы руководствуемся ситуацией на рынке и конкурентным полем. Мы наблюдаем за фактической ценовой ситуацией на рынке вкладов и готовы в любой момент отреагировать на изменения», — сообщил начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса «Открытия» Александр Бородкин. Пока банк не ожидает массовых закрытий вкладов клиентами.

Промсвязьбанк не планирует менять условия по накопительным счетам в ближайшее время, решения по депозитным ставкам будут зависеть от ситуации на рынке, сказал его представитель. «Оттока вкладов не происходит, но клиенты со вчерашнего вечера активно задают вопросы, касающиеся налогообложения депозитов: с какой суммы будет взиматься процент, будет ли эта мера распространяться только на срочные вклады, затрагивает ли она накопительные счета», — добавил он.

Директор по продуктам и технологиям Почта банка Григорий Бабаджанян отметил, что банк также ждет пояснений от регулятора. Пока условия по размещению средств остаются неизменными, добавил Бабаджанян.

«Вчера и сегодня мы отмечаем рост обращений в наш колл-центр, связанных с тем, что вкладчики не разобрались, что налог на доходы коснется только вкладов свыше 1 млн руб., и сотрудники нашего колл-центра разъясняют людям этот момент», — говорит представитель «Хоум Кредита». В банке уточнили, что доля клиентов с вкладами от 1 млн руб. невелика и не ожидают существенного влияния нововведений на показатели.

В Райффайзенбанке сообщили, что не видят «существенных изменений в поведении клиентов в отношении депозитов и накопительных продуктов». Возможные планы по условиям вкладов и накопительных счетов в банке не раскрыли.

Остальные банки не ответили на запросы РБК.

Насколько вероятен отток вкладов

«Идея в том виде, в каком озвучена президентом, не понятно, как будет переведена на язык статей Налогового кодекса», — говорит главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. Он однако не считает, что введение налога на доходы по депозитам сильно ударит по пассивам банков.

Потери вкладчиков от новой меры составят около 1 п.п. от ставки по вкладам (для депозитов от 1 млн руб.), если исходить из средней ставки в 5,15%, оценивал ранее директор группы финансовых институтов S&P Сергей Вороненко. Аналитик сомневается, что это вызовет серьезные движения вкладчиков.

Поведение вкладчиков и ситуация с фондированием банков будут зависеть не только от налога, но и от других факторов — величины реальной процентной ставки, инфляции и какой выбор сделает население между потреблением и сбережением, перечисляет директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его словам, у россиян не так много вариантов размещения свободных денег, а значит, серьезного оттока средств населения из банков не будет. Но для некоторых игроков вопросы фондирования станут более чувствительными. «Для банков, которые в любом случае захотят сохранить текущий уровень привлечения срочных средств физлиц, способом поддержания стабильности остатков станет включение в ставку премии на величину налога. Чтобы при этом избежать снижения рентабельности, кредитным организациям придется искать пути увеличения поступлений от собственных активных операций», — говорит Пивень. Варианта у банков два — повышать операционную эффективность бизнеса или ставки по кредитным продуктам, резюмирует аналитик.

Банки могут начать предлагать вкладчикам различные «семейные» (обслуживание для членов одной семьи) или «акционные» продукты, которые могут стать для клиентов «определенным налоговым маневром», говорит директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин. «Кроме того, банки для удержания клиентов с высоким депозитным «чеком» будут более склонны принимать меры через программы привилегий, которые станут более «статусными», чем в настоящий момент. Мы ожидаем увеличения необходимого минимального уровня [средств на счетах] для получения бонусных или аналогичных программ от кредитных организаций», — добавляет эксперт. Ногин не исключает и повышения интереса россиян к сбережению наличных денег.