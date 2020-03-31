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Финансы ,  
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Мишустин исключил обложение новым налогом зарплатных счетов в банках

По словам главы правительства, текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1% годовых, от налога освобождаются
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Введение в России налога на доход, получаемый в виде процентов по вкладам в банке, не связано с текущей ситуацией в экономике, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. По его словам, эта мера должна обеспечить стабильность финансово-экономической системы государства в долгосрочной перспективе.

«Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога», — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам (цитата по телеканалу «Россия 24»).

Премьер-министр также добавил, что первые 60 тыс. руб. процентного дохода облагаться налогом не будут и под налог попадут только суммы, превышающие этот уровень.

С предложением ввести в России новый налог выступил 25 марта президент России Владимир Путин. В ходе обращения к гражданам страны он предложил обложить доходы по вкладам общим объемом более 1 млн руб. налогом в 13%. На следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил необходимость введения такого налога «восстановлением баланса справедливости».

31 марта Госдума приняла закон о введении налога на процентный доход с вкладов, превышающих 1 млн руб., сразу во втором и третьем чтениях.

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров пояснил, что в законе предусмотрен механизм налогового вычета. «Если бы закон вступил в силу сегодня, то данный вычет составил бы 62,5 тыс. руб. То есть доход в виде 62,5 тыс. руб. не будет облагаться налогом, только тот доход, который превышают эту сумму», — сказал он.

Новый закон должен вступить в силу в 2021 году, в результате под обложение им должны подпасть только проценты по вкладам, начисленные в следующем году.

Автор: Евгений Калюков
Теги: вклады, Михаил Мишустин
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