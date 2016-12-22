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Медведев ответил на предложение ввести прогрессивный подоходный налог
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Медведев ответил на предложение ввести прогрессивный подоходный налог
Экономика, 15:09
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Медведев ответил на предложение ввести прогрессивный подоходный налог
Решения об изменениях налогов будет принимать новое правительство, а введение прогрессивной шкалы НДФЛ сильнее всего ударит по среднему классу, заявил Дмитрий Медведев. Обсуждение налоговых изменений продолжается, подчеркнул он
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Решения, касающиеся изменения налоговых ставок, будут приниматься новым правительством, никаких предварительных решений на этот счет не существует. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме. Комментарии по данной теме — «мнения отдельных членов правительства, не более того», подчеркнул он.

Депутат «Справедливой России» Олег Шеин спросил, действительно ли в правительстве принято решение о повышении ставки НДФЛ до 15%, а также предложил ввести прогрессивную ставку налога на доходы физических лиц для топ-менеджеров и отсечь от госзакупок компании, которые используют серые схемы оплаты труда.​ Отвечая на вопрос депутата, премьер отметил, что в период, когда ставка НДФЛ была прогрессивной, существовало множество схем по уходу от уплаты налога. «И что произошло сразу после перехода к плоской шкале? Все стали этот налог платить, даже те, у кого доходы весьма и весьма значительные», — сказал он.

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Прежде чем принимать решение по изменению ставки НДФЛ, необходимо взвесить все за и против, «далеко не все аргументы по прогрессивной ставке налогообложения сподвигают нас к принятию этого решения», подчеркнул Медведев. «И у нас в стране, и в других странах прогрессивная шкала налогообложения, как правило, наиболее затруднительной становится не для тех, у кого сверхдоходы, а для тех, у кого средние доходы, и больше всего бьет по среднему классу, это нужно иметь ввиду», — указал он.

Видео: RT на русском

При введении прогрессивной ставки также усложнится административное обслуживание уплаты налога, гражданам будет необходимо подавать декларации, часть налогов уйдет в серую зону, предположил глава кабмина. «Если что-то и делать в этой сфере, на мой взгляд, это обязательно нужно сопровождать мерами по поддержке наименее обеспеченных слоев населения: я имею ввиду налоговые вычеты, необлагаемые минимумы и так далее. Все это предстоит еще обсуждать», — подытожил Медведев.

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В конце марта вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал, что в правительстве обсуждается повышение НДФЛ до 15%. Он отмечал, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент, однако сам не ожидает от повышения ставки «драматических» последствий.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что скептически относится к повышению налоговой нагрузки на граждан. «Считаю, что мы имеем и по другим направлениям совершенствования налоговой системы возможности дополнительного привлечения ресурсов в бюджетную систему», — подчеркнул он. По мнению главы Минфина, увеличение нагрузки должно быть добровольным и интересным для граждан.

Плоская шкала НДФЛ со ставкой 13% действует в России с 2001 года и едина для всех налогоплательщиков. Но в последние годы активно обсуждается возможность повышения ее ставок или возвращения к прогрессивной шкале, при использовании которой ставка растет по мере увеличения дохода.

Автор: Анна Могилевская.
Теги: налоги в России , НДФЛ , Дмитрий Медведев
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