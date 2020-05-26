Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

«Тенденция, безусловно, вызвана снижением уровня доходов и стремлением населения выжить любой ценой: сохранить лишнюю копейку при невозможности заработать», — сказала РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. Рост доли оправдывающих уклонение от налогов — «очень плохой сигнал» о «снижении доверия граждан к действиям правительства», говорит она, добавляя, что «объявленные антикризисные меры большинству населения кажутся недостаточными, как минимум, потому, что предоставлены далеко не всем категориям граждан».

Реальные располагаемые доходы населения в 2020 году по давлением падения зарплат сократятся на 3,8%, ожидает Минэкономразвития. Во втором квартале реальные доходы россиян упадут на 6%. Безработица по итогам текущего года вырастет до 5,7% экономически активного населения после 4,6% в 2019 году.

Одновременно с ростом допускающих неуплату налогов, в кризис выросла доля граждан, не знающих, на что государство тратит поступившие в бюджет налоговые платежи — с 38% в конце прошлого года до 57% в мае 2020 года, следует из результатов исследования ЦСР. Лишь 12% населения регулярно следит за информацией о расходах бюджета.

Запрос на справедливость

Большинство россиян (61%) выступают за прогрессивную шкалу подоходного налога (НДФЛ) и имущественных налогов, показал опрос ЦСР.

Министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК говорил, что сейчас правительство не рассматривает введение прогрессивной шкалы НДФЛ, но может вернуться к обсуждению после 2024 года. В России уже действуют так называемые «налоги на роскошь»: прогрессивные ставки налогов на автомобили дороже 3 млн руб. и квартиры стоимостью выше 300 млн руб. и площадью более 300 кв. м.

В сентябре 2019 года глава ВТБ Андрей Костин предлагал освободить от подоходного налога бедных граждан с доходами на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), который сейчас составляет 12,1 тыс. руб. Минфин тогда не поддержал эту идею. Отмена НДФЛ для россиян с зарплатой на уровне МРОТ отнимет у бюджета свыше 1 трлн руб., пояснял глава управления ФНС Валерий Засько. По его словам, повышение ставки налога для богатых принесет «копейки» и не решит вопрос социальной справедливости.

В связи с кризисом в поисках новых источников пополнения бюджета президент Владимир Путин предложил обложить НДФЛ процентный доход от вкладов свыше 1 млн руб., а также поднять ставки на выплату дивидендов и процентов по займам за рубеж до максимума в 15% и 20%.

Удобно ли платить налоги

В целом уровень налоговой культуры россиян ЦСР охарактеризовал как удовлетворительный с индексом 0,65 (при максимальном значении на уровне единицы). Абсолютное большинство (92%) россиян знают, какие налоги обязаны платить. Половине известно о всех действующих в России налогах для физлиц.

67% россиян знают о налоговых льготах, и 43% пользовались ими;

Применение налоговых льгот больше характерно для старшего поколения: 66% респондентов в возрасте от 60 лет и старше имеют такой опыт;

Наиболее компетентны в налоговой сфере россияне с официальной зарплатой и предприниматели. Наиболее отстранены от темы налогов молодые люди 18–29 лет.

По мнению большинства респондентов, процедура уплаты налогов для физлиц скорее простая, чем сложная. Легче всего с этим справляться гражданам старше 50 лет, которые одновременно самые информированные.

56% россиян знают, как подать в налоговую декларацию о доходах;

88% владельцев собственного бизнеса имеют опыт подачи декларации о доходах;

Почти 60% респондентов получают налоговые письма традиционными способами — почтовым заказным письмом или лично под расписку. Треть опрошенных (32%) получают налоговые уведомления через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.

Свыше половины (56%) участников опроса положительно относятся к возможности получать налоговые уведомления исключительно в электронной форме.