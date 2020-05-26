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Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

Доля россиян, допускающих в ряде случаев уход от налогов, выросла из-за кризиса до 45%, показало исследование ЦСР. Эксперты связывают это со снижением доходов населения (о нем говорят 60% опрошенных) и тревогой по поводу будущего
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов, — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года, показало исследование ЦСР «Налоги глазами россиян» (есть у РБК). Именно столько респондентов на вопрос, как Вы относитесь к ситуации, когда физические лица уклоняются от уплаты налогов, ответили, что налоги иногда допустимо не уплачивать. Еще в декабре 2019 года больше половины россиян (54%) выбирали ответ: «налоги обязательны к уплате, и нельзя оправдать того, кто их не уплачивает».

В исследовании ЦСР участвовали 1,6 тыс. россиян по всей России. Анкетирование прошло в декабре 2019 года и в мае 2020 года, что позволило сравнить настроения граждан в «докризисное» и нынешнее время.

ЦСР связывает рост доли оправдывающих уход от налогов с падением доходов населения и тревогой по поводу будущего.

  • Более 60% граждан отмечают снижение доходов в мае по сравнению с февралем, из них 43% отмечают падение доходов более чем на 15%;

  • Около 53% респондентов отмечают высокий риск снижения зарплаты в будущем, две трети беспокоятся, что им не хватит денег на привычный образ жизни.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Тенденция, безусловно, вызвана снижением уровня доходов и стремлением населения выжить любой ценой: сохранить лишнюю копейку при невозможности заработать», — сказала РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. Рост доли оправдывающих уклонение от налогов — «очень плохой сигнал» о «снижении доверия граждан к действиям правительства», говорит она, добавляя, что «объявленные антикризисные меры большинству населения кажутся недостаточными, как минимум, потому, что предоставлены далеко не всем категориям граждан».

Реальные располагаемые доходы населения в 2020 году по давлением падения зарплат сократятся на 3,8%, ожидает Минэкономразвития. Во втором квартале реальные доходы россиян упадут на 6%. Безработица по итогам текущего года вырастет до 5,7% экономически активного населения после 4,6% в 2019 году.

Одновременно с ростом допускающих неуплату налогов, в кризис выросла доля граждан, не знающих, на что государство тратит поступившие в бюджет налоговые платежи — с 38% в конце прошлого года до 57% в мае 2020 года, следует из результатов исследования ЦСР. Лишь 12% населения регулярно следит за информацией о расходах бюджета.

Запрос на справедливость

Большинство россиян (61%) выступают за прогрессивную шкалу подоходного налога (НДФЛ) и имущественных налогов, показал опрос ЦСР.

Министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК говорил, что сейчас правительство не рассматривает введение прогрессивной шкалы НДФЛ, но может вернуться к обсуждению после 2024 года. В России уже действуют так называемые «налоги на роскошь»: прогрессивные ставки налогов на автомобили дороже 3 млн руб. и квартиры стоимостью выше 300 млн руб. и площадью более 300 кв. м.

В сентябре 2019 года глава ВТБ Андрей Костин предлагал освободить от подоходного налога бедных граждан с доходами на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), который сейчас составляет 12,1 тыс. руб. Минфин тогда не поддержал эту идею. Отмена НДФЛ для россиян с зарплатой на уровне МРОТ отнимет у бюджета свыше 1 трлн руб., пояснял глава управления ФНС Валерий Засько. По его словам, повышение ставки налога для богатых принесет «копейки» и не решит вопрос социальной справедливости.

В связи с кризисом в поисках новых источников пополнения бюджета президент Владимир Путин предложил обложить НДФЛ процентный доход от вкладов свыше 1 млн руб., а также поднять ставки на выплату дивидендов и процентов по займам за рубеж до максимума в 15% и 20%.

Удобно ли платить налоги

В целом уровень налоговой культуры россиян ЦСР охарактеризовал как удовлетворительный с индексом 0,65 (при максимальном значении на уровне единицы). Абсолютное большинство (92%) россиян знают, какие налоги обязаны платить. Половине известно о всех действующих в России налогах для физлиц.

  • 67% россиян знают о налоговых льготах, и 43% пользовались ими;
  • Применение налоговых льгот больше характерно для старшего поколения: 66% респондентов в возрасте от 60 лет и старше имеют такой опыт;
  • Наиболее компетентны в налоговой сфере россияне с официальной зарплатой и предприниматели. Наиболее отстранены от темы налогов молодые люди 18–29 лет.

По мнению большинства респондентов, процедура уплаты налогов для физлиц скорее простая, чем сложная. Легче всего с этим справляться гражданам старше 50 лет, которые одновременно самые информированные.

  • 56% россиян знают, как подать в налоговую декларацию о доходах;
  • 88% владельцев собственного бизнеса имеют опыт подачи декларации о доходах;
  • Почти 60% респондентов получают налоговые письма традиционными способами — почтовым заказным письмом или лично под расписку. Треть опрошенных (32%) получают налоговые уведомления через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.
  • Свыше половины (56%) участников опроса положительно относятся к возможности получать налоговые уведомления исключительно в электронной форме.

Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб., что на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета. Ненефтегазовые доходы бюджета, связанные с внутренним производством, сократились на 26% в апреле (в том числе НДС на 21% и налог на прибыль на 43%), а связанные с импортом на 12%, обращал внимание управляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунев.

На экономический провал в апреле повлиял не только режим нерабочих дней и карантинные ограничения для борьбы с эпидемией коронавируса, но и резкое падение цены на нефть. Средняя цена российской нефти Urals в апреле 2020 года составила лишь $18,2 за баррель (против $71,5 годом ранее). Для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов бюджета власти используют накопленные резервы в Фонде национального благосостояния.

Дефицит федерального бюджета в 2020 году составит от 4 до 6% ВВП, или 4,3–6,4 трлн руб., следует из оценок Минфина, Минэкономразвития и ЦБ.

Автор: Ольга Агеева
Теги: налоги, уход от налогов, расходы бюджета, самозанятые
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