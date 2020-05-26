Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

«Тенденция, безусловно, вызвана снижением уровня доходов и стремлением населения выжить любой ценой: сохранить лишнюю копейку при невозможности заработать», — сказала РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. Рост доли оправдывающих уклонение от налогов — «очень плохой сигнал» о «снижении доверия граждан к действиям правительства», говорит она, добавляя, что «объявленные антикризисные меры большинству населения кажутся недостаточными, как минимум, потому, что предоставлены далеко не всем категориям граждан».
Реальные располагаемые доходы населения в 2020 году по давлением падения зарплат сократятся на 3,8%, ожидает Минэкономразвития. Во втором квартале реальные доходы россиян упадут на 6%. Безработица по итогам текущего года вырастет до 5,7% экономически активного населения после 4,6% в 2019 году.
Одновременно с ростом допускающих неуплату налогов, в кризис выросла доля граждан, не знающих, на что государство тратит поступившие в бюджет налоговые платежи — с 38% в конце прошлого года до 57% в мае 2020 года, следует из результатов исследования ЦСР. Лишь 12% населения регулярно следит за информацией о расходах бюджета.
Большинство россиян (61%) выступают за прогрессивную шкалу подоходного налога (НДФЛ) и имущественных налогов, показал опрос ЦСР.
Министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК говорил, что сейчас правительство не рассматривает введение прогрессивной шкалы НДФЛ, но может вернуться к обсуждению после 2024 года. В России уже действуют так называемые «налоги на роскошь»: прогрессивные ставки налогов на автомобили дороже 3 млн руб. и квартиры стоимостью выше 300 млн руб. и площадью более 300 кв. м.
В сентябре 2019 года глава ВТБ Андрей Костин предлагал освободить от подоходного налога бедных граждан с доходами на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), который сейчас составляет 12,1 тыс. руб. Минфин тогда не поддержал эту идею. Отмена НДФЛ для россиян с зарплатой на уровне МРОТ отнимет у бюджета свыше 1 трлн руб., пояснял глава управления ФНС Валерий Засько. По его словам, повышение ставки налога для богатых принесет «копейки» и не решит вопрос социальной справедливости.
В связи с кризисом в поисках новых источников пополнения бюджета президент Владимир Путин предложил обложить НДФЛ процентный доход от вкладов свыше 1 млн руб., а также поднять ставки на выплату дивидендов и процентов по займам за рубеж до максимума в 15% и 20%.
В целом уровень налоговой культуры россиян ЦСР охарактеризовал как удовлетворительный с индексом 0,65 (при максимальном значении на уровне единицы). Абсолютное большинство (92%) россиян знают, какие налоги обязаны платить. Половине известно о всех действующих в России налогах для физлиц.
- 67% россиян знают о налоговых льготах, и 43% пользовались ими;
- Применение налоговых льгот больше характерно для старшего поколения: 66% респондентов в возрасте от 60 лет и старше имеют такой опыт;
- Наиболее компетентны в налоговой сфере россияне с официальной зарплатой и предприниматели. Наиболее отстранены от темы налогов молодые люди 18–29 лет.
По мнению большинства респондентов, процедура уплаты налогов для физлиц скорее простая, чем сложная. Легче всего с этим справляться гражданам старше 50 лет, которые одновременно самые информированные.
- 56% россиян знают, как подать в налоговую декларацию о доходах;
- 88% владельцев собственного бизнеса имеют опыт подачи декларации о доходах;
- Почти 60% респондентов получают налоговые письма традиционными способами — почтовым заказным письмом или лично под расписку. Треть опрошенных (32%) получают налоговые уведомления через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.
- Свыше половины (56%) участников опроса положительно относятся к возможности получать налоговые уведомления исключительно в электронной форме.
Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб., что на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета. Ненефтегазовые доходы бюджета, связанные с внутренним производством, сократились на 26% в апреле (в том числе НДС на 21% и налог на прибыль на 43%), а связанные с импортом на 12%, обращал внимание управляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунев.
На экономический провал в апреле повлиял не только режим нерабочих дней и карантинные ограничения для борьбы с эпидемией коронавируса, но и резкое падение цены на нефть. Средняя цена российской нефти Urals в апреле 2020 года составила лишь $18,2 за баррель (против $71,5 годом ранее). Для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов бюджета власти используют накопленные резервы в Фонде национального благосостояния.
Дефицит федерального бюджета в 2020 году составит от 4 до 6% ВВП, или 4,3–6,4 трлн руб., следует из оценок Минфина, Минэкономразвития и ЦБ.