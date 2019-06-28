«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

Несмотря на катастрофу в Шереметьево, «Аэрофлот» готов подписать твердый контракт на поставку ста лайнеров Sukhoi Superjet. Международный авиационный комитет еще не завершил расследование о причинах аварии

Sukhoi Superjet 100 (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

«Аэрофлот» решил не отказываться от новых самолетов Sukhoi Superjet 100, перевозчик готов подписать соответствующие контракты уже в 2019 году. Об этом сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, передает корреспондент РБК.

«Мы не отказываемся ни от поставок еще 100 самолетов SSJ100, ни от дополнительных 35 [лайнеров] МС-21. Мы готовы подписать контракты по «Сухим» уже в этом году. Оформление соответствующих договоренностей — график поставок и коммерческие условия контракта — находится в стадии проработки», — сказал Савельев.

О том, что десять лайнеров SSJ100 поступят «Аэрофлоту» в 2019 году от производителя «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), сообщал 6 июня глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, головная компания ГСС) Юрий Слюсарь. «Есть действующие контракты с рядом региональных авиакомпаний, начинаются поставки «Аэрофлоту» — десять машин», — говорил Слюсарь. Всего сто лайнеров этой модели должны поступить авиакомпании к 2026 году. Кроме того, перевозчик ожидает поступления МС-21, выпуск которых запланирован на 2021 год.

«Аэрофлоту» было поставлено 50 самолетов SSJ100 к 2018 году. Один пассажирский лайнер потерпел аварию 5 мая. Борт должен был совершить перелет из Москвы в Мурманск, однако спустя несколько минут после взлета экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за технических неисправностей. При посадке самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Пассажиров эвакуировали из горящего самолета по надувным трапам в носовой части лайнера. Однако большинство пассажиров (40 из 73) спасти не удалось, погиб также один бортпроводник.