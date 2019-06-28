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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы
Несмотря на катастрофу в Шереметьево, «Аэрофлот» готов подписать твердый контракт на поставку ста лайнеров Sukhoi Superjet. Международный авиационный комитет еще не завершил расследование о причинах аварии
Sukhoi Superjet 100 (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

«Аэрофлот» решил не отказываться от новых самолетов Sukhoi Superjet 100, перевозчик готов подписать соответствующие контракты уже в 2019 году. Об этом сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, передает корреспондент РБК.

«Мы не отказываемся ни от поставок еще 100 самолетов SSJ100, ни от дополнительных 35 [лайнеров] МС-21. Мы готовы подписать контракты по «Сухим» уже в этом году. Оформление соответствующих договоренностей — график поставок и коммерческие условия контракта — находится в стадии проработки», — сказал Савельев.

Фотогалерея 
Сгоревший SSJ100 из отчета МАК. Фоторепортаж

О том, что десять лайнеров SSJ100 поступят «Аэрофлоту» в 2019 году от производителя «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), сообщал 6 июня глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, головная компания ГСС) Юрий Слюсарь. «Есть действующие контракты с рядом региональных авиакомпаний, начинаются поставки «Аэрофлоту» — десять машин», — говорил Слюсарь. Всего сто лайнеров этой модели должны поступить авиакомпании к 2026 году. Кроме того, перевозчик ожидает поступления МС-21, выпуск которых запланирован на 2021 год.

«Аэрофлоту» было поставлено 50 самолетов SSJ100 к 2018 году. Один пассажирский лайнер потерпел аварию 5 мая. Борт должен был совершить перелет из Москвы в Мурманск, однако спустя несколько минут после взлета экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за технических неисправностей. При посадке самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Пассажиров эвакуировали из горящего самолета по надувным трапам в носовой части лайнера. Однако большинство пассажиров (40 из 73) спасти не удалось, погиб также один бортпроводник.

Специалисты Международного авиационного комитета выпустили в начале июня предварительные итоги расследования, в которых не называли виновных, но указывали, что двигатели не были повреждены, но обнаружены следы попадания молнии в лайнер. В отчете также подробно описывались действия пилотов. Сам Савельев в ответ говорил, что у «Аэрофлота» тоже есть «много вопросов» к отчету комитета.

Автор: Мария Кокорева
Теги: Аэрофлот
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