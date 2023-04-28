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«Коммерсантъ» узнал о попытках Microsoft остаться в России

«Ъ»: Microsoft пытается остаться в России, продолжая работать в неподсанкционными фирмами
Microsoft в прошлом году объявила о приостановке деятельности в России и отказе от новых контрактов, но сейчас предлагает российским клиентам продлить лицензии на ПО. Минпромторг положительно оценивал уход Microsoft с рынка
Microsoft MSFT $304,4 +2,8% Купить
Фото: Tim Heitman / Getty Images
Фото: Tim Heitman / Getty Images

Корпорация Microsoft направила российским подразделениям международных компаний и не попавшим под санкции фирмам предложения о продлении лицензий на программное обеспечение, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По оценке одного из них, письма от корпорации получили уже около 1 тыс. клиентов в России.

Получение писем о продолжении сотрудничества некоторыми компаниями подтвердил и Виталий Манкевич, председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП).

Он предположил, что Microsoft таким образом пытается выстроить диалог с российским бизнесом: «Как мы видим, власти Запада пока не давят на Microsoft в вопросе работы в России. Microsoft оценивает возможности для возвращения в страну».

Microsoft решила приостановить деятельность в России вскоре после начала военной операции на Украине, в начале прошлого марта. Уже в начале июня компания разослала сообщение, в котором подтвердила свое намерение и указала: «Мы продолжим выполнять существующие обязательства по контрактам с российскими клиентами, но приостановка новых продаж остается в силе», писал Bloomberg. За пять месяцев такой политики операционные расходы корпорации составили $126 млн.

Компания также ограничивала возможность устанавливать Windows 11 для россиян (и вернула эту возможность спустя три месяца), остановила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России и убрала российские сервера, ускоряющие загрузку контента.

В прошлом году компания сократила почти всех сотрудников российского подразделения — «Майкрософт Рус», и расторгло договор аренды. Microsoft при этом сообщала, что не рассматривает возможность ликвидации структуры, поскольку «соблюдение правительственных ограничений» в России делает ее долгосрочные планы неопределенными.

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«В среднесрочной и долгосрочной перспективе он [уход Microsoft с российского рынка] очень положительно будет сказываться на возможностях [российских разработчиков] и на тех нишах рынка, которые они смогут занять. Я уверен, что вопрос значительного роста конкурентоспособности решений — это лишь вопрос времени», — сказал замминистра торговли и промышленности Василий Шпак.
 

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