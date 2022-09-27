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Microsoft ограничила возможность для россиян обновить ПК до Windows 11

Microsoft ограничила возможность для россиян обновить компьютеры до Windows 11
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Фото: Swayne B. Hall / AP
Фото: Swayne B. Hall / AP

Компания Microsoft ограничила для граждан России доступ к обновлению операционной системы компьютеров с Windows 10 до Windows 11.

При попытке загрузить на официальном сайте Microsoft программу-загрузчик последней версии Windows открывается пустое окно браузера, а скачивание не происходит.

При использовании VPN-сервисов происходит скачивание программы-загрузчика, однако при попытке открыть загруженный файл всплывало сообщение, что открыть файл не удалось.

Газета «Известия» сообщила, что Microsoft заблокировала в России последнее обновление под номером 22H2 для операционной системы Windows 11. Среди функций последнего меню обновлений — улучшение меню «Проводник» и изменение интерфейса «Диспетчера задач».

Россияне столкнулись с проблемами при загрузке Windows с сайта Microsoft
Технологии и медиа
Фото:Piero Nigro / aal.photo / imago-images.de / Global Look Press

На фоне проведения Россией спецоперации на Украине Microsoft в начале марта объявила о приостановке продажи новых продуктов и предоставления услуг в России. В компании также приостановили «многие направления» бизнеса в стране в связи с санкциями.

В начале июня Microsoft подтвердила свое намерение свернуть бизнес в России, но заверила, что продолжит выполнять существующие обязательства по контрактам с российскими клиентами. Тогда уточнили, что решение затронет более 400 сотрудников.

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После этого пользователи с российскими IP-адресами столкнулись с проблемами при скачивании для установки операционных систем Windows 11 и Windows 10 с официального сайта компании. При попытке загрузки возникала ошибка. Использование VPN-сервисов решало проблему, но при работе некоторых из них ошибка сохранялась.

Глава Microsoft Брэд Смит подчеркнул, что компания намерена сворачивать операции, «пока там ничего не останется или почти ничего».

В конце июля Microsoft оценила свои операционные расходы из-за сворачивания работы в России в $126 млн. В эту сумму вошли расходы по долгам, обесцененным активам и выплате выходных пособий сотрудникам.

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