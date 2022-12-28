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Windows вновь стал доступен для скачивания с сайта Microsoft для россиян

Windows вновь стал доступен для скачивания с сайта Microsoft для россиян
Россияне вновь могут скачать операционную систему Windows 11 и более ранние версии с сайта Microsoft без использования VPN. Летом эта опция стала недоступна. Эксперты указали, что для активации ПО нужен ключ
Фото: NurPhoto / Getty Images
Фото: NurPhoto / Getty Images

Пользователи с российским IP-адресом вновь могут скачивать операционные системы Windows 10 и 11 с сайта Microsoft. Ранее это можно было сделать только с использованием VPN. На это обратили внимание «Известия» и убедился корреспондент РБК.

Установить можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7. Также доступна переустановка операционной системы, «помощник по установке Windows», который предназначен для обновления ПО, а также образ самой операционной системы для записи на DVD или USB-носитель.

Как рассказал «Известиям» IT-эксперт Дмитрий Бевза, странице с установкой ПО снова доступна россиянам, предположительно, из-за корректировки политики корпорации по отношению к российским пользователям, уже купившим Windows. Он отметил, что использование Windows частными лицами не подпадает ни под какие санкции.

В связи с этим предоставление доступа к загрузке софта и обновлений пользователям, ранее купившим ПО — «логичные действия, вытекающие из норм международного и российского права», сказал коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар.

Специалисты пояснили, что загрузить программное обеспечение может любой пользователь, однако без ключа активировать его не получится.

Ритейлеры рассказали изданию, что «коробочная» версия ПО, которая продается в магазинах, активируется в России без использования VPN. Их поставляют путем параллельного импорта. Источник «Известий» в крупном IT-дистрибуторе уточнил, что многие коробочные версии и ключи Windows, которые продают в России, завозят из Казахстана.

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В то же время специалисты предупредили, что если Microsoft официально не вернется в Россию, то в будущем могут возникнуть проблемы при использовании и установке новых версий Windows. Даже если скачать софт с официального сайта, то нет гарантий, что компания не запретит его активацию, подчеркнули эксперты.

На фоне проведения Россией военной операции на Украине Microsoft в начале марта объявила о приостановке продажи новых продуктов и предоставления услуг в России. В компании также приостановили «многие направления» бизнеса в стране в связи с санкциями.

В начале июня Microsoft подтвердила свое намерение свернуть бизнес в России, но заверила, что продолжит выполнять существующие обязательства по контрактам с российскими клиентами. 

После этого пользователи с российскими IP-адресами столкнулись с проблемами при скачивании для установки операционных систем Windows 11 и Windows 10 с официального сайта компании. При попытке загрузки возникала ошибка. Использование VPN-сервисов решало проблему, но при работе некоторых из них ошибка сохранялась.

Глава Microsoft Брэд Смит подчеркнул, что компания намерена сворачивать операции, «пока там ничего не останется или почти ничего».

В конце сентября Microsoft ограничила для граждан России доступ к обновлению операционной системы компьютеров с Windows 10 до Windows 11. Даже при использовании VPN это сделать не получалось: при попытке открыть скачанный загрузчик всплывало сообщение, что открыть файл не удалось.

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