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Минпромторг заявил о положительных последствиях ухода Microsoft из России

Microsoft MSFT $259,6 +1,41% Купить

Уход Microsoft с российского рынка станет позитивным шагом с точки зрения разработчиков и производителей отечественного софта, заявил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак в кулуарах Международной промышленной выставки «Иннопром», передает ТАСС.

«В среднесрочной и долгосрочной перспективе он (уход Microsoft. — РБК) очень положительно будет сказываться на их (российских разработчиков. — РБК) возможностях и на тех нишах рынка, которые они смогут занять. Я уверен, что вопрос значительного роста конкурентоспособности решений — это лишь вопрос времени», — сказал Шпак.

По его мнению, с увеличившимся спросом и доступом к потребителю российские разработчики смогут «совершить рывок» по повышению качества своих продуктов. Как отметил, замглавы Минпромторга, в России уже существуют отечественные операционные системы, такие как Astra, «Альт», «Ред ОС».

В России после ухода Microsoft вырос спрос на пиратский Windows
Бизнес
Фото:Ina Fassbender / Reuters

Американская компания Microsoft объявила о решении приостановить продажи новых продуктов и предоставление услуг в России 4 марта. Глава Microsoft Брэд Смит тогда говорил, что компания приостановит «многие направления» работы в стране из-за ситуации на Украине и санкций, а также добавил, что компания оказывает помощь Киеву в борьбе с кибератаками.

В середине июня пользователи с российскими IP-адресами столкнулись с тем, что не могут скачать для установки Windows 11 и Windows 10, а также некоторые другие продукты Microsoft с официального сайта компании. 23 июня Смит говорил, что компания намерена продолжить сокращение бизнеса в России, «пока там ничего не останется».

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