Microsoft обвинила «Вагнер» в попытке внедриться к геймерам в Minecraft

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 90 (+0,24) Инвестиции, 16:43 Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 81,68 (-0,42) Инвестиции, 16:43
Российское посольство в Норвегии пообещало ответ на высылку дипломатов Политика, 18:54
Германия разрешила Польше передать Украине Миг-29 Политика, 18:52
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:44
Евро достиг самого высокого уровня по отношению к доллару за год Инвестиции, 18:36
Maer заявил о планах интенсивной диджитализации рынка наружной рекламы Пресс-релиз, 18:30
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 18:30
Суд дал жителю Ивановской области восемь лет за попытку поджечь военкомат Общество, 18:26
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
В Мелитополе задержали троих украинских диверсантов Политика, 18:21
Россия подняла МиГ-31 из-за норвежского «Посейдона» над Баренцевым морем Политика, 18:15
Time включил в рейтинг 100 самых влиятельных людей Зеленскую и Грайнер Политика, 18:10
Bloomberg узнал, что банки Индии заблокировали покупки нефти дороже $60 Экономика, 18:04
На трассах М-11 и М-4 повысят скоростной режим до 130 км/ч Авто, 18:00
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 18:00
Евгения Медведева назвала причину завершения профессиональной карьеры Спорт, 17:42
Военная операция на Украине ,  
0 

Microsoft обвинила «Вагнер» в попытке внедриться к геймерам в Minecraft

Глава Microsoft Смит: ЧВК «Вагнер» и разведка России внедряются к геймерам в Minecraft
Игровые чаты в Minecraft стали целью для российской разведки и ЧВК «Вагнер», заявил глава Microsoft. Брэд Смит обвинил их в связи с масштабной утечкой документов американских спецслужб
Microsoft MSFT $287,16 +1,52% Купить
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

ЧВК «Вагнер» и российская разведка пытались внедриться в сообщества геймеров для распространения информации, это в последние месяцы выявила команда Microsoft по анализу цифровых угроз, заявил на Semafor World Economy Summit глава корпорации Брэд Смит.

«Мы консультировали об этом правительства, это группа «Вагнер», это российская разведка, и они частично используют это как место для распространения информации, вот что здесь произошло», — рассказал Смит, говоря о последней утечке секретных документов США.

Глава Microsoft уточнил, что сведения были распространены на серверах геймеров, после чего их в конце концов нашли журналисты. По его словам, речь идет в том числе о Discord-сервере видеоигры Minecraft.

Discord используется в качестве мессенджера с возможностью групповых звонков, он широко применяется геймерами для голосового чата во время совместной игры.

По данным Associated Press, первоначально слитые документы опубликовали в малоизвестном чате в Discord, созданном подростками для обсуждения конфликта на Украине.

В сообществе состояли около двух десятков человек, в прошлом году один из участников чата, которого The Washington Post называет OG, начал публиковать странные сообщения, «наполненные жаргоном и акронимами»: он утверждал, что знает «секреты, которые правительство скрывало от простых людей», писала WP. Этот пользователь говорил, что работает на военной базе, сначала он публиковал текст документов, а затем выложил их снимки, которые впоследствии и попали к журналистам. «Он умный человек. Он, конечно, знал, что делал, когда размещал эти документы. Это не были какие-то случайные утечки», — рассказал собеседник WP.

Читайте на РБК Pro
Набрали кредитов и разводятся: как делить общие долги семейного бизнеса
Что спрашивают на собеседовании в ИТ: 6 нестандартных вопросов рекрутеров
В соцсетях советуют заклеивать рот на ночь. Спасет ли это от храпа
Нужны деньги: какие навыки финансовых директоров вышли на первый план

Утечка стала одной из крупнейших за последнее десятилетие, отмечал Bloomberg. Слитые документы касались конфликта на Украине, а также содержали иные данные разведки об Израиле, Египте, Южной Корее, Китае, странах Ближнего Востока и др. Киев скорректировал свои планы в связи со сливом, писала CNN, а остальные союзники и партнеры Вашингтона были «сбиты с толку и разочарованы утечкой», сообщало Politico.

Власти США отмечали, что часть опубликованных документов была отредактирована для введения в заблуждение. Минюст США начал расследование — по словам президента Джо Байдена, следователи и разведка близки к обнаружению источника слива.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Microsoft ЧВК Вагнер Вагнер утечка документов Minecraft США Россия
Материалы по теме
WP узнала об оценке США шанса переговоров Москвы и Киева в 2023 году
Политика
NYT узнала о четырех «диких» сценариях развития конфликта на Украине
Политика
Волкер назвал утечку данных разведки США «сигналом» источникам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter