Microsoft обвинила «Вагнер» в попытке внедриться к геймерам в Minecraft

Игровые чаты в Minecraft стали целью для российской разведки и ЧВК «Вагнер», заявил глава Microsoft. Брэд Смит обвинил их в связи с масштабной утечкой документов американских спецслужб

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

ЧВК «Вагнер» и российская разведка пытались внедриться в сообщества геймеров для распространения информации, это в последние месяцы выявила команда Microsoft по анализу цифровых угроз, заявил на Semafor World Economy Summit глава корпорации Брэд Смит.

«Мы консультировали об этом правительства, это группа «Вагнер», это российская разведка, и они частично используют это как место для распространения информации, вот что здесь произошло», — рассказал Смит, говоря о последней утечке секретных документов США.

Глава Microsoft уточнил, что сведения были распространены на серверах геймеров, после чего их в конце концов нашли журналисты. По его словам, речь идет в том числе о Discord-сервере видеоигры Minecraft.

Discord используется в качестве мессенджера с возможностью групповых звонков, он широко применяется геймерами для голосового чата во время совместной игры.

По данным Associated Press, первоначально слитые документы опубликовали в малоизвестном чате в Discord, созданном подростками для обсуждения конфликта на Украине.

В сообществе состояли около двух десятков человек, в прошлом году один из участников чата, которого The Washington Post называет OG, начал публиковать странные сообщения, «наполненные жаргоном и акронимами»: он утверждал, что знает «секреты, которые правительство скрывало от простых людей», писала WP. Этот пользователь говорил, что работает на военной базе, сначала он публиковал текст документов, а затем выложил их снимки, которые впоследствии и попали к журналистам. «Он умный человек. Он, конечно, знал, что делал, когда размещал эти документы. Это не были какие-то случайные утечки», — рассказал собеседник WP.

Утечка стала одной из крупнейших за последнее десятилетие, отмечал Bloomberg. Слитые документы касались конфликта на Украине, а также содержали иные данные разведки об Израиле, Египте, Южной Корее, Китае, странах Ближнего Востока и др. Киев скорректировал свои планы в связи со сливом, писала CNN, а остальные союзники и партнеры Вашингтона были «сбиты с толку и разочарованы утечкой», сообщало Politico.

Власти США отмечали, что часть опубликованных документов была отредактирована для введения в заблуждение. Минюст США начал расследование — по словам президента Джо Байдена, следователи и разведка близки к обнаружению источника слива.