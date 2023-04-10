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Война санкций ,  
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Microsoft остановила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России

«Известия»: Microsoft приостановила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России
Microsoft объявила о приостановке деятельности в России в марте 2022 года, однако консоли Xbox по-прежнему продаются в стране. «Известиям» в компании сообщили, что официальное гарантийное обслуживание всех Xbox приостановлено
Фото: Fabian Sommer / DPA / ТАСС
Фото: Fabian Sommer / DPA / ТАСС

Американская Microsoft остановила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России. Это касается даже тех приставок, которые были ввезены в страну официально, сообщили «Известиям» в технической поддержке компании, когда корреспондент издания обратился туда как пользователь.

«Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в Россию официально, более недоступно из-за текущей ситуации. Рекомендуем владельцам приставок обращаться в магазин, где они приобретались», — заявил представитель техслужбы.

Наличие проблемы подтвердили «Известиям» и обладатели гаджетов. Один из них не смог сдать консоль в сервис Microsoft на обслуживание, несмотря на то что приобретал его официально и с гарантией от производителя, пишет газета.

Как уточнила ведущий юрисконсульт юридической компании ЭБР Анна Сарбукова, согласно условиям гарантийного обслуживания, размещенным на официальном сайте Microsoft, Россия до сих пор не исключена из списка стран, где оно осуществляется. «Этот документ налагает на компанию ряд обязательств по гарантийной поддержке», — подчеркнула она.

В Роспотребнадзоре «Известиям» заявили, что ответственность за гарантийное обслуживание устройств лежит на продавце, а потребитель вправе предъявить претензии относительно ненадлежащего качества товара

Microsoft — крупнейший американский производитель программного обеспечения. Самыми известными продуктами являются операционные системы семейства Windows, офисные пакеты Microsoft Office, приложения для разработки программного обеспечения (Visual Studio), различные системные утилиты, а также бизнес- и интернет-приложения. В 2021 году капитализация Microsoft превысила $2 трлн.

Также компания с 2001 года выпускает консоли Xbox. В прошлогоднем исследовании ретейлера «М.Видео-Эльдорадо» говорилось, что за первые восемь месяцев 2022 года в России в количественном выражении больше всего было продано консолей Sony PlayStation 4, затем шли Xbox One S и Nintendo Switch.

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Microsoft объявила о приостановке деятельности в России в начале марта 2022 года, после начала военной операции на Украине. Операционные расходы Microsoft из-за сворачивания работы в России составили $126 млн, говорилось в годовом финансовом отчете компании. В эту сумму вошли расходы по долгам, обесцененным активам и выплате выходных пособий сотрудникам.

На фоне ухода Microsoft из России пользователи с российскими IP-адресами столкнулись с проблемами при скачивании для установки операционных систем Windows 11 и Windows 10, а также некоторых других продуктов Microsoft с официального сайта компании. Помимо этого, в стране вырос спрос на «коробочные» версии игр для PlayStation и Xbox из-за ограничений онлайн-магазинов производителей приставок для работы в России.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
консоль Microsoft санкции гарантийный ремонт
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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