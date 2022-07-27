Microsoft оценила расходы из-за сворачивания деятельности в России

Уход из России стоил Microsoft $126 млн, в эту сумму вошли в том числе выплаты выходных пособий работникам и обслуживание долгов. Компания начала приостанавливать работу в России в начале марта из-за военной операции на Украине

Фото: Xing Yun / Costfoto / Global Look Press

Операционные расходы Microsoft из-за сворачивания работы в России составили $126 млн, говорится в годовом финансовом отчете компании.

В эту сумму вошли расходы по долгам, обесцененным активам и выплате выходных пособий сотрудникам.

Выручка Microsoft за второй квартал 2022 года составила $51,8 млрд, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль показала рост на 2%, до $16,7 млрд.

В начале марта Microsoft заявила, что приостановит продажу новых продуктов и предоставление услуг в России из-за проведения военной операции на Украине. Также в компании сообщили, что приостанавливают «многие направления» бизнеса в стране в связи с санкциями.

В начале июня компания подтвердила свое намерение свернуть бизнес в России. «Мы продолжим выполнять существующие обязательства по контрактам с российскими клиентами, но приостановка новых продаж остается в силе», — писал Bloomberg, цитируя рассылку Microsoft. Автор письма пояснил, что решение затронет более 400 сотрудников.

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На этом фоне пользователи с российскими IP-адресами столкнулись с проблемами при скачивании для установки операционных систем Windows 11 и Windows 10, а также некоторых других продуктов Microsoft с официального сайта компании. При попытке загрузки возникала ошибка. В целом использование VPN-сервисов решало проблему, однако при работе некоторых из них ошибка сохранялась.

Позже глава Microsoft Брэд Смит сообщил, что компания работает в России «все меньше и меньше» и намерена сворачивать операции, «пока там ничего не останется или почти ничего».