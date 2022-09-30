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Microsoft и Netflix убрали ускоряющие загрузку контента серверы из России

Microsoft и Netflix убрали свои серверы из крупнейшей российской точки обмена трафиком, что может привести к снижению скорости загрузки сервисов и контента этих компаний. Ранее часть серверов в России отключил Google
Фото: Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press
Фото: Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press

Американские корпорации Microsoft и Netflix убрали свои CDN-серверы c московской точка обмена трафиком MSK-IX, сообщил гендиректор одноименной компании Евгений Морозов, выступая в пятницу, 30 сентября, на международной конференции администраторов и регистраторов национальных доменов верхнего уровня стран СНГ, Центральной и Восточной Европы TLDCon (корреспондент РБК смотрел онлайн-трансляцию мероприятия).

CDN-серверы (Content Delivery Network) — сеть серверов, которые крупные сервисы с большой аудиторией размещают как можно ближе к конечным пользователям, то есть в сетях крупных интернет-провайдеров и на точках обмена интернет-трафиком. MSK-IX (Moscow Internet Exchange) — крупнейшая российская точка обмена трафиком, к ней подключено 346 операторов связи, владельцев социальных сетей, поисковых систем, видеопорталов, провайдеров облачных сервисов, корпоративных и научно-образовательных сетей, что является самым высоким показателем среди российских точек обмена трафиком, следует из информации на сайте PITER-IX (петербургская точка обмена трафиком).

О том, что Microsoft собирается убрать CDN-серверы из России, несколько источников РБК на телекоммуникационном рынке сообщали еще в конце весны, но представители крупнейших провайдеров на тот момент отказывались комментировать информацию.

Как пояснил гендиректор MSK-IX, в связи с февральскими событиями происходит «глобальное изменение тех участников и тех контент-ресурсов и сервисов, которые существовали и активно работали на территории России», что отражается на изменении объема трафика внутри страны. Морозов отметил, что Microsoft и Netflix — это «наиболее яркие представители ушедших компаний», но есть и другие, кто принял решение убрать свои «узлы» из России. Какие именно — он не уточнил.

Google отключит в России часть ускоряющих загрузку контента серверов
Технологии и медиа
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

По словам Морозова, сервисы ушедших компаний остаются доступными, но их трафик проходит через глобальных провайдеров, которые оказывают услуги через международные каналы связи.

Еще один эксперт на телекоммуникационном рынке объяснил, что после того как MSK-IX лишилась подобных серверов в России, пользователям стоит ожидать замедления работы сервисов и, «возможно, совсем незначительный рост числа ошибок доступа». Однако доступность сервисов сохранится в каком-то формате, подтверждает он.

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Microsoft оценила расходы из-за сворачивания деятельности в России
Бизнес
Фото:Xing Yun / Global Look Press

В блоке по операторскому бизнесу «ВымпелКома» (бренд «Билайн») рассказали, что Microsoft и Netflix не были готовы к оформлению сетевых присоединений в соответствии с российским законодательством, поэтому их CDN-серверы никогда не были присоединены к сети "ВымпелКома" в России. Там добавили, что CDN-серверы других зарубежных сервисов, «готовых работать на легальной основе, были присоединены и продолжают функционировать». Но какие именно, представитель оператора не уточнил.

РБК направил запрос в MSK-IX, МТС, «МегаФон», а также Microsoft и Netflix.

Как уходили иностранные компании

После начала специальной военной операции на Украине ряд иностранных компаний заявили о прекращении деятельности в России, среди них были Netflix и Microsoft. Netflix также временно прекратил работу над российскими оригинальными проектами — сериалами «Анна К», «Петля», «Ничего особенного» и криминальным триллером «Зато». Ранее сервис отказался транслировать 20 российских федеральных телеканалов, обязательное вещание которых с 1 марта требовали российские законы. В конце марта Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России, а в апреле Netflix сообщал, что из-за приостановки работы в России лишился 700 тыс. пользователей.

Microsoft в начале марта объявила о приостановке продажи новых продуктов и предоставления услуг в России. Компания также приостановила «многие направления» бизнеса в стране в связи с санкциями, а в начале лета подтвердила намерение сократить бизнес в России, но заверила, что продолжит выполнять существующие обязательства по контрактам с местными клиентами.

Netflix перестал открываться в России без VPN
Технологии и медиа
Фото:Rene Traut / IMAGO / ТАСС

Ранее часть серверов, ускоряющих загрузку контента, из России решала убрать Google. В конце мая компания уведомила несколько российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки YouTube и других сервисов Google. Тогда эксперты предполагали, что это может повлиять на цены на интернет для пользователей, поскольку отключение приведет к росту расходов операторов за счет увеличения трансграничного трафика. Также они прогнозировали рост нагрузки на сети и снижение стабильности работы каналов, так как весь трафик будет поступать от нескольких зарубежных каналов, которые могут иметь меньше резерва по пропускной способности, быть менее устойчивыми перед DDoS-атаками и т.д.

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