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Бизнес ,  
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Bloomberg узнал о сокращении деятельности Microsoft в России

Решение коснется примерно 400 сотрудников. В марте компания приостановила новые продажи в России, но в Microsoft подчеркивают, что продолжат выполнять обязательства по уже существующим контрактам
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Microsoft значительно сократит операции в России из-за «изменения экономического прогноза и негативного воздействия на бизнес» в стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на имейл-рассылку.

«Мы продолжим выполнять существующие обязательства по контрактам с российскими клиентами, но приостановка новых продаж остается в силе», — говорится в письме. В нем не уточняется, каких направлений коснется сокращение деятельности и в чем именно оно будет заключаться.

Решение затронет более 400 сотрудников Microsoft, компания обеспечит им «полную поддержку в это сложное время», добавил автор рассылки.

Microsoft приостановила продажу товаров и предоставление услуг в России
Бизнес
Фото:Paco Freire / Global Look Press

В начале марта корпорация объявила о приостановке продаж новых продуктов и предоставления услуг в России из-за военной операции на Украине. Кроме того, Microsoft остановила «многие направления своего бизнеса в России в связи с санкциями».

В апреле президент корпорации Брэд Смит направил президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, в котором подчеркнул, что Microsoft продолжит сотрудничать с клиентами в России, которые не попали под санкции. Он объяснил, что лишение школ и больниц обновлений программного обеспечения и услуг «может поставить под угрозу здоровье и безопасность ни в чем не повинных гражданских лиц, включая детей и пожилых людей». Смит добавил, что компания рассматривает возможность прекращения поддержки части услуг в России.

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Microsoft санкции
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