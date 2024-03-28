Reuters оценил в $100 млрд потери ушедших из России компаний

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Иностранные компании, ушедшие из России, потеряли свыше $107 млрд в виде списаний и упущенных доходов, подсчитал Reuters на основе документов и отчетности бизнеса. Агентство отмечает, что с августа прошлого года, когда приводилась предыдущая оценка, сумма выросла на треть. Тогда речь шла о $80 млрд убытков.

Аналитик из консалтинговой компании по глобальным рискам S-RM Йен Месси прогнозирует, что западные компании, которые стремятся уйти из России, «столкнутся с дальнейшими трудностями и будут вынуждены смириться с большими списаниями и убытками» на фоне ужесточения санкций и ослабления военной поддержки Украины Западом.

Reuters приводит оценку Йельской школы менеджмента (факультет одноименного университета в США), согласно которой российский рынок покинули около 1 тыс. иностранных компаний, еще сотни продолжают работать над выходом.

Президент Владимир Путин отмечал, что многие западные компании уходят из России «без всякого удовольствия», при этом оставляя «неплохое наследство».

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