Reuters оценил в $100 млрд потери ушедших из России компаний
Иностранные компании, ушедшие из России, потеряли свыше $107 млрд в виде списаний и упущенных доходов, подсчитал Reuters на основе документов и отчетности бизнеса. Агентство отмечает, что с августа прошлого года, когда приводилась предыдущая оценка, сумма выросла на треть. Тогда речь шла о $80 млрд убытков.
Аналитик из консалтинговой компании по глобальным рискам S-RM Йен Месси прогнозирует, что западные компании, которые стремятся уйти из России, «столкнутся с дальнейшими трудностями и будут вынуждены смириться с большими списаниями и убытками» на фоне ужесточения санкций и ослабления военной поддержки Украины Западом.
Reuters приводит оценку Йельской школы менеджмента (факультет одноименного университета в США), согласно которой российский рынок покинули около 1 тыс. иностранных компаний, еще сотни продолжают работать над выходом.
Президент Владимир Путин отмечал, что многие западные компании уходят из России «без всякого удовольствия», при этом оставляя «неплохое наследство».
Материал дополняется
Момент ДТП в Курске, где автобус с отказавшими тормозами таранит машины. Видео
На заводе в Калуге начали производить Citroen. Подробности и фото
Банки Китая, ОАЭ и Турции ужесточили требования к соблюдению санкций. Подробности
Самые популярные бренды товаров повседневного использования. Инфографика
Эксклюзив: Концертный зал «Крокус Сити Холл» находится в залоге у банка
СК получил 143 заявления о пропаже родных и близких после теракта в «Крокусе»
Apple назвал дату премьеры новых продуктов. Что там покажут
Аналитики SberCIB повысили прогноз курса доллара до ₽95. Когда это произойдет