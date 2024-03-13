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Война санкций ,  
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Путин отменил передачу Росимуществу акций иностранцев в «дочке» Danone

Путин отменил передачу в управление Росимуществу активов Danone в России
Сюжет
Война санкций
Доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone перешли под управление Росимущества по указу Путина летом 2023 года. Президент новым указом отменил часть положений, касающихся Danone
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Президент России Владимир Путин отменил передачу долей иностранцев в российской «дочке» Danone, французского производителя молочных продуктов, под временное управление Росимущества. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Путин признал утратившим силу в том числе пп. «а» п. 1 своего указа от 16 июля 2023 года № 520, в котором говорится о передаче долей иностранных компаний в «Данон Россия» под госуправление.

В июле прошлого года доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone перешли под временное управление Росимущества по указу Путина. Речь шла о 83 млрд обыкновенных акций «Данон Россия», которые принадлежат Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих «Данон Трейд». После этого «Данон Россия» возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев, который приходится племянником главе Чечни Рамзану Кадырову. С 2017 года генеральным директором компании был Чарли Каппетти.

FT узнала, кому Danone хочет продать российский бизнес
Бизнес
Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Danone объявила о начале процесса передачи бизнеса в России в октябре 2022 года. До этого производитель исключал уход с российского рынка. Среди претендентов назывались компании «Русагро», «Черкизово», «Аграрта», «ЭкоНива», «Агрокомплекс имени Ткачева» и др., а также арабские и китайские инвестиционные фонды.

В декабре прошлого года Financial Times со ссылкой на источники писала, что Danone после перехода ее «дочки» под управление Росимущества еще надеется продать российский бизнес. Перед указом Путина компания сузила свой список потенциальных покупателей до трех и рассчитывала сохранить за собой 25-процентную долю с возможностью выкупа контрольного пакета в будущем, а после прихода нового руководства у нее появились новые потенциальные покупатели, сообщала газета. Издание также отмечало, что «новые чеченские боссы» «Данон Россия» ведут дела «как MBA, довольно профессионально и без вытаскивания оружия и всего такого».

В феврале FT писала, что Danone собирается продать российский бизнес компании «Вамин Татарстан», которая принадлежит 29-летнему Минтимеру Мингазову. Летом Мингазов стал членом совета директоров Life & Nutrition (переименованная «дочка» Danone в России) — после того как ее возглавил Закриев.

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В пресс-службе Danone тогда заявили РБК, что сосредоточены на обеспечении безопасности своих работников и защите своей собственности и прав. Ввиду «изменчивости и неопределенности ситуации» компания пока не может дать комментарии по этому поводу, отметили там.

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Теги
Елена Чернышова
Владимир Путин Danone Росимущество
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