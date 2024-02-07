Carlsberg Group оценила потери от передачи «Балтики» Росимуществу

Убытки Carlsberg Group от потери контроля над «Балтикой», которую в июле прошлого года Владимир Путин передал в управление Росимуществу, датская компания оценила в 47,75 млрд датских крон — около 624 млрд руб.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Датская Carlsberg Group, которой принадлежит российская пивоваренная компания «Балтика», оценила потери от списания бизнеса в России после его передачи во временное управление Росимуществу в 47,75 млрд датских крон, что в пересчете на российскую валюту составляет около 624 млрд руб. по текущему курсу ЦБ. Соответствующая информация содержится в отчетности Carlsberg за 2023 год.

Там отмечается, в частности, что деконсолидация российского бизнеса привела к признанию накопленных убытков от пересчета валюты и убытков от хеджирования за период с 2004 по 2023 год в размере 41,5 млрд датских крон, убытки от обесценивания составили 7 млрд датских крон. Общий убыток российских активов Carlsberg оценила в 47,75 млрд датских крон.

Консолидированная выручка Carlsberg Group в 2023 году увеличилась на 4,6% с 70,3 млрд датских крон до 73,6 млрд, при этом чистая прибыль сократилась на 5% до 7,4 млрд датских крон.

Ранее в Carlsberg сообщали о списании активов, связанных с «Балтикой». Так, в отчетности за 9 месяцев 2023 года отмечалось, что после передачи российской пивоваренной компании в управление Росимуществу, связанные с ней инвестиции больше не попадают под бухгалтерское определение инвестиций в акционерный капитал, поэтому они были переклассифицированы в дебиторскую задолженность перед российским правительством. Та, в свою очередь, была полностью списана, а общая сумма списаний, отраженная в чистом результате операций в России, составила 7 млрд крон — около 92 млрд руб.

В марте 2022 года, после начала военной операции России на Украине Carlsberg заявила о намерении покинуть российский рынок. В июне 2023 года группа сообщила о том, что ей удалось найти покупателя на свои активы в России, включающие восемь пивоваренных заводов «Балтики», и заключить с ним соглашение о продаже, не назвав, впрочем, имя покупателя.

Однако спустя месяц президент Владимир Путин подписал указ о передаче «Балтики», а также российский «дочки» Danone, во временное управление Росимуществу. Решение было принято в соответствии с указом «о временном управлении некотором имуществом», принятым в апреле 2022 года в связи с необходимостью «безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву» санкции США и других стран в отношении российских физических и юридических лиц, в том числе касающиеся ограничений прав собственности. После этого Росимущество назначило президентом «Балтики» Таймураза Боллоева, возглавлявшего компанию 19 лет назад.

В Carlsberg такое решение назвали «кражей», заявив, что не пойдут на сделку с российским правительством. После этого между Carlsberg и «Балтикой» началась битва за лицензии на производство ряда брендов пива. Так, в октябре Carlsberg сообщила о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой» на выпуск марок Seth & Riley's Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg. В декабре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области счел это незаконным.

Параллельно, в ноябре 2023 года, по делу о мошенничестве в «Балтики» были задержаны экс-президент компании Денис Шестерников и вице-президент Антон Рогачевский. По версии следствия, они передали аффилированным с Carlsberg зарубежным компаниям права на аренду российских брендов на 40 лет — еще до того, как летом этого года «Балтика» перешла под временное управление Росимуществом. При этом аренду последней марки — Žatecký Gus — оформили задним числом.

Позднее в пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщали, что, по версии следствия, сотрудники «Балтики» «путем обмана приобрели в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» и ООО «Виста БиУай Ко» на период с 2023 по 2042 год принадлежащее ООО «ПК «Балтика» право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295,6 млн руб., которое предусматривало возможность осуществления ООО «ПК «Балтика» экспортных поставок собственной продукции на территорию Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Монголии, Белоруссии, чем причинили организации и РФ, в лице временного управляющего — Росимущества, ущерб». Впоследствии российская пивоваренная компания оспорила сделку по передаче структуре Carlsberg в СНГ исключительной лицензии на бренд «Балтика» в арбитрадном суде Санкт-Петербурга.