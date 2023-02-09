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Путин заявил о «неплохом наследстве» после ухода мировых компаний

Президент Путин: мировые компании оставили «неплохое наследство» после ухода из России
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Мировые бренды, которые уходят из России, оставляют после себя «неплохое наследство, заявил российский президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

«Многие из них, я знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это (уходят с российского рынка. — РБК) без всякого удовольствия. Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Но дело даже не в деньгах, многие душу вкладывали, надо прямо сказать, работали коллективно, но под давлением своих правительств вынуждены уходить, оставляя за собой в общем-то неплохое наследство, инфраструктуру оставляя производственную, хорошо подготовленный персонал», — заявил Путин.

По его словам, если кто-то думал, что после ухода компаний в России все «рухнет и развалится», то это не так. «Наши компании, наши предприниматели подхватывают эти предприятия или даже направления и продолжают эту работу, и весьма успешно», — отметил президент. Он добавил, что для России важно, что отечественный производитель получил уникальные возможности для развития, и «этим нужно воспользоваться в полной мере».

В январе 2023 года экономисты из швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена Никколо Пизани и Саймона Эвенетта выяснили, что с начала российской военной операции на Украине и последующих жестких санкций Запада Россию покинуло менее 9% компаний из стран Евросоюза и G7.

В прошлом феврале в России действовало 2405 «дочек» 1404 фирм из ЕС и «Группы семи». К концу ноября 120 западных фирм, или около 8,5%, продали хотя бы одну дочернюю компанию в стране, следует из доклада. По мнению авторов, «эти данные ставят под сомнение готовность западных фирм отделиться от экономик стран, которые их правительства теперь считают геополитическими соперниками».

По данным экономистов, из России ушло менее 18% дочерних фирм из США, 15% — из Японии и только 8,3% — из Евросоюза. Из тех, кто остался в стране, 19,5% приходится на компании из Германии, 12,4% — из США.

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные экспертов в конце января также отмечал, что количество вышедших на российский рынок иностранных брендов в прошлом году значительно снизилось по сравнению с 2021-м. Согласно подсчетам консалтинговой компании Nikoliers, число новых зарубежных марок в прошлом году составило девять, а в 2021 году — 19.

Мировые компании начали покидать российский рынок после 24 февраля 2022 года в связи с военной операцией на Украине. Большинство брендов покинули страну из-за несогласия с действиями российских властей и сложностей, которые возникли из-за санкций. Одной из последних 25 января о своем уходе объявила французская компания Legrand, которая производит электрооборудование.

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Владимир Путин уход с рынка компании

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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