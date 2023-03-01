Французская L'Occitane продала бизнес в России с опционом на возвращение

Владелец магазинов косметики L'Occitane оценил стоимость бизнеса в России, который передает локальному менеджменту, почти в 3 млрд руб. Выплаты компания начнет получать с 2025 года, но у нее будет опцион на обратный выкуп акций

Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Французский косметический концерн L'Occitane Group раскрыл стоимость сделки по продаже российского актива, прошедшей в июне 2022 года. По данным промежуточной отчетности компании за первое полугодие 2023 финансового года (закончится 31 марта 2023 года), справедливая стоимость L'Occitane Russia на 3 июня 2022 года составляла €44,5 млн (или 2,9 млрд руб. по курсу ЦБ на эту дату).

Договоренность сторон предусматривает, что российские бенефициары компании должны будут выплачивать эти средства утвержденными траншами в течение четырех лет начиная с 2025 года. Как ранее сообщал РБК, в результате сделки акции компании были переданы ключевым российским сотрудникам L'Occitane: Ростиславу Коваленко (31%), Наталье Милехиной, Ольге Сабировой и Алексею Шумову (каждый получил по 23%).

Переданные российским топ-менеджерам акции находятся в залоге у L'Occitane International (структура L'Occitane Group). Передача российского актива предусматривает, что французская компания ежегодно в течение пяти лет начиная с 3 июня 2025 года имеет право провести обратный выкуп акций, указано в отчетности. Цена исполнения call-опциона (дает покупателю право приобрести актив по фиксированной цене в заранее установленный день или до этой даты, а у продавца создает обязательство продать его при поступлении запроса) будет основываться на справедливой стоимости бизнеса российского предприятия, которая, в свою очередь, будет определена независимой экспертизой.

Что произошло с L'Occitane в России В апреле 2022 года L'Occitane Group на фоне призывов к бойкоту компании из-за продолжения работы на российском рынке после начала специальной военной операции на Украине была вынуждена временно закрыть магазины и остановить онлайн-продажи в России. До этого компания сократила деловые операции в стране и приостановила инвестиции, а в мае приняла решение о выходе из российского бизнеса. Месяцем позже ее российские магазины возобновили работу под обновленным брендом «Л'Окситан».

Российский бизнес L'Occitane приносил 3,5% совокупных чистых продаж группы. В первом полугодии 2023 финансового года выручка компании достигла почти €900,5 млн, показав рост к равному периоду 2022 года на 29,3%.

Основные продажи группе приносит марка L'Occitane en Province (67,8% выручки), еще 11,7% занимает Elemis, 10,5% — Sol de Janeiro, и оставшиеся 10% приходятся на другие марки компании, в том числе LimeLife, Melvita, Erborian. В отчетном периоде компания управляла почти 1,4 тыс. собственных магазинов в 90 странах. На сентябрь 2022 года самым большим и быстрорастущим рынком для L'Occitane был азиатский — чистая выручка региона год к году выросла на 41,1%, до €370,3 млн. Из них только Китай принес компании €117,4 млн выручки.

В России по состоянию на начало декабря 2022 года у компании было 112 магазинов. Выручка ООО «Л'Окситан Рус», согласно последней доступной отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), в 2021 году достигла 5,4 млрд руб., чистая прибыль — 584 млн руб.

В декабре 2022 года «Коммерсантъ» сообщал, что магазины «Л'Окситан» могут быть переименованы в SoBeautiful. Регистрацию нового бренда российский менеджмент начал в ноябре 2022 года якобы по настоянию головной структуры, так как L'Occitane Group не устроил проведенный ребрендинг и название магазинов на кириллице, — стороны решили найти другое название, которое не ассоциировалось бы напрямую с L’Occitane. Вынужденный ребрендинг может привести к потере до 15% новых покупателей, оценивала тогда глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

В российской компании «Л'Окситан» на уточняющие вопросы РБК на момент публикации не ответили.

Как иностранцы выходят из российских активов

С марта 2022 года в России утвержден специальный порядок сделок с резидентами недружественных стран, после того как западные страны ввели в отношении России санкции в связи с началом специальной военной операции на Украине. Этот порядок предполагает, что сделки по продаже российских активов иностранных компаний должны согласовываться с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями, а покупателям предоставляется рассрочка платежа на один-два года, в противном случае в федеральный бюджет уплачивается добровольный внос в размере не менее 10% от суммы осуществляемой сделки. Кроме того, активы должны продаваться с дисконтом в размере не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки.

После начала СВО на Украине на российском рынке уже прошел ряд сделок с иностранными активами. В большинстве случаев подробности их структуры неизвестны, но есть схожие со сделкой L'Occitane условия. Так, покупатель российского бизнеса сети ресторанов McDonald's Александр Говор упоминал, что американская корпорация уступила ему свой российский бизнес за «символическую плату», при этом сделка также предусматривает опцион на обратный выкуп. Французский производитель молочных продуктов Danone предложил инвесторам 75% российских активов компании (речь идет, в частности, о локальных марках), будущая сделка также предполагает возможность обратного выкупа.