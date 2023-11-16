«Фонтанка» узнала о задержании топ-менеджеров «Балтики» из-за Carlsberg

Двух топ-менеджеров «Балтики» задержали по подозрению в передаче Carlsberg прав на исконные бренды пива компании. Еще один фигурант уехал из страны, пишет «Фонтанка». Возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Руководство пивоваренной компании «Балтика» заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере — из-за передачи датской Carlsberg Group (владелец «Балтики», которая сейчас находится под временным управлением Росимущества) права на исконные бренды компании, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники.

По данным издания, главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и оперативная служба экономической безопасности ФСБ провели обыски в офисе «Балтики» и у ее топ-менеджеров, были изъяты документы. Двух руководителей задержали, 16 ноября им изберут меру пресечения. Еще один подозреваемый успел покинуть страну.

Следствие полагает, что руководство «Балтики» передавало аффилированным с Carlsberg иностранным компаниям права на аренду российских брендов пивоваренного завода на 40 лет. Это происходило еще до того, как в июле этого года «Балтику» передали под временное управление Росимущества. Аренду последней марки — Žatecký Gus — оформили задним числом, чтобы это произошло до указа о передаче под госуправление, отмечает «Фонтанка».

Издание пишет, что изначально дело завели по ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), но затем его переквалифицировали на ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Она подразумевает наказание до десяти лет лишения свободы.

«Балтика» выпускает продукцию под брендами Tuborg, Kronenbourg 1664, Somersby, Seth & Riley’s Garage, Holsten, Zatecky Gus и LAV.

По данным «Фонтанки», ущерб «Балтике» может составлять 100 млн руб. Собеседники издания отметили, что ситуация может предшествовать международному судебному разбирательству с датской компанией из-за брендов пива.

«Балтика» отказалась от комментариев.

Carlsberg в марте 2022 года заявила, что уйдет из России. Незадолго до передачи «Балтики» под госуправление компания сообщила, что нашла покупателя на свой российский актив. В октябре компания обвинила российские власти в «краже» бизнеса.

По данным «Интерфакса», компания хочет возмещения ущерба от срыва сделки по продаже «Балтики», в противном случае угрожая судом. Источник агентства рассказал, что покупателем завода должна была стать Arnest Group, которая в конце августа купила российский бизнес голландской пивоваренной компании Heineken. Цена сделки должна была составить более 71 млрд руб., но из-за передачи компании под госуправление соглашение расторгли.

В начале прошлого месяца Carlsberg отозвала у «Балтики» лицензии, позволявшие ей производить и продавать продукцию датской компании. Незадолго до этого «Балтика» обратилась в петербургский Арбитражный суд с просьбой запретить Carlsberg расторгать с ней лицензионное соглашение на использование брендов. Этот процесс будет проходить в закрытом режиме, заседание отложили до 13 декабря.