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Война санкций ,  
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Глава Carlsberg обвинил Россию в краже бизнеса

Глава Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен: российские власти украли наш бизнес
Сюжет
Война санкций
В июле власти передали принадлежащий Carlsberg завод «Балтика» под временное управление Росимущества. Это было сделано в рамках ответных мер на санкции, из-за которых оказались заблокированы многочисленные российские активы
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Новый генеральный директор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен (занял пост в сентябре) заявил, что российские власти «украли» бизнес датской компании в России.

Группа Carlsberg после начала военной операции на Украине и введения западных санкций против России пыталась продать принадлежащий ей пивоваренный завод «Балтика» и в июне 2023 года объявила, что нашла покупателя и подписала с ним соответствующее соглашение. Цена и покупатель не назывались.

В июле решением президента Владимира Путина завод «Балтика» был передан во временное управление Росимущества. Это произошло в соответствии с указом главы государства «О временном управлении некоторым имуществом», который был подписан из-за необходимости «безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву» санкции США и других стран.

После этого Carlsberg разорвала все связи со своим российским бизнесом и не пойдет на сделку с правительством России, заявил Аруп-Андерсен. «Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому видимость законности», — заявил гендиректор Carlsberg (цитата по Reuters).

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю главы правительства Борису Белякову.

Западные санкции, введенные из-за военной операции на Украине, коснулись в том числе половины золотовалютных резервов ЦБ (по оценке Минфина — на $300 млрд), а также имущества и счетов крупных российских бизнесменов. Путин назвал действия западных стран нарушением международного права и «воровством».

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На фоне санкций многие западные компании объявили о приостановке работы на российском рынке или полном уходе с него. Все сделки по продаже бизнеса компаниями из недружественных стран (в перечне – все страны ЕС, включая Данию) подлежат одобрению правительственной комиссии. Условием для получения разрешения является в том числе направление добровольного взноса в бюджет в размере 5 и 10% от стоимости бизнеса в зависимости от размера дисконта.

В конце октября Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что уходящие из России западные компании должны согласовать цену продажи бизнеса в рублях, иначе столкнутся с задержками или даже «потерями сумм, которые могут быть выведены за границу". В Кремле отметили 31 октября, что «свободного выхода» западных компаний в нынешней ситуации быть не может. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос об особых условиях продажи их российского бизнеса в правкомиссию.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Екатерина Виноградова
Carlsberg «Балтика» российский бизнес
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