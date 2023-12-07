Путин заявил об успешном перехвате российским бизнесом ниш у ушедших фирм

С уходом с российского рынка западных компаний ничего не «рухнуло», российский бизнес идет «вперед», а число зарубежных фирм в стране с марта 2022-го выросло на 1,5 тыс., рассказал Путин

Фото: Андрей Любимов / РБК

На Западе ожидали, что с уходом из России их бизнеса в стране многое «рухнет», но российские бизнесмены смогли перехватить инициативу, заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию вел РБК.

Президент поблагодарил бизнес за то, что он «проявил себя в высшей степени ответственно»: сохранил трудовые коллективы, логистические цепочки, запускает новые проекты, занимает освободившиеся после ухода западных компаний ниши.

«Они что думали, что все рухнет что ли? Ничего подобного не произошло, у них все перехватили и пошли вперед», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что с Россией было, есть и будет выгодно работать. По его данным, несмотря на уход некоторых зарубежных фирм с российского рынка, в целом их число выросло: если в марте 2022-го таких компаний было 24,1 тыс., то сейчас их — 25,5 тыс.

Ушли с российского рынка или приостановили свою деятельность в стране сотни западных компаний и брендов: IKEA, H&M, Apple, Intel, Mercedes Benz, Audi, Coca-Cola, McDonald's и др. Часть ушедших фирм продала свой бизнес (например, французский косметический концерн L'Occitane продал его ключевым российским сотрудникам с опционом обратного выкупа) либо же перешли в госсобственность (так произошло с заводом Renault в Москве, где теперь выпускают «Москвичи»).

Уход некоторых компаний оказался связан с проблемами: например, датская Carlsberg (владеет активами пивоваренной «Балтики») обвинила Россию в краже бизнеса, так как актив компании передали под временное управление Росимущества. Кроме того, топ-менеджеров «Балтики» заподозрили в передаче зарубежной фирме прав на исконные бренды российского производителя пива.

Уходящие компании имеют обязательство по «добровольному направлению» средств в российский бюджет: либо не менее 10% от половины рыночной стоимости (другими словами — не менее 5% от рыночной стоимости активов), определенной независимым оценщиком, в случае если дисконт от рыночной стоимости менее 90%; либо не менее 10% от рыночной стоимости активов, если их продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.