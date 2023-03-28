Новак заявил о 22-кратном росте поставок нефти в Индию

Новак: поставки нефти из России в Индию выросли в 2022 году в 22 раза

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россия в 2022 году увеличила поставки нефти в Китай, а экспорт нефти в Индию вырос в 22 раза. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в ходе заседания коллегии Минэнерго.

«Если брать, например, поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в КНР, на другие рынки, и это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли», — сказал он (цитата по ТАСС).

Новак подчеркнул, что большая часть поставок энергоресурсов из России в 2022 году была переориентирована на рынки дружественных стран.

Материал дополняется