Россия продлила решение о сокращении нефтедобычи до июля

Новак: Россия продлила решение о сокращении нефтедобычи на 500 тыс. барр. в сутки до июля

В марте Россия снизила добычу «добровольно» на 500 тыс. барр. в сутки. Теперь, рассказал Новак, решение о сокращении добычи продлено до конца июня включительно

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Решение о добровольном сокращении добычи нефти в России на 500 тыс. барр. в сутки будет действовать до июня 2023 включительно. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, его слова РБК передала пресс-служба.

В начале февраля 2023 года Новак объявил, что в марте Россия «добровольно» снизит добычу на 5%, или на 500 тыс. барр. в сутки. Решение было принято на фоне эмбарго ЕС на российскую нефть и введения ценового потолка.

По словам Новака, сегодня нефтяной рынок продолжает находиться «под беспрецедентным отрицательным давлением неестественных рукотворных факторов», создающих большую волатильность и неопределенность. Эти факторы включают «недальновидную» энергетическую политику западных стран, «направленную на лишение традиционных секторов энергетики инвестиций и введение незаконных ограничений», считает вице-премьер.

Он также подчеркнул, что Россия сохраняет свою позицию о полном неприятии незаконных ограничительных мер, в связи с чем и было объявлено об ограничении добычи в объеме 500 тыс. барр. в сутки с марта этого года.

«На данный момент Россия находится близко к достижению целевого уровня сокращения — он будет достигнут в ближайшие дни. В соответствии с текущей ситуацией на рынке решение о добровольном сокращении добычи в размере 500 тыс. барр. в сутки будет действовать до июня 2023-го включительно», — заявил Новак.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны решили сократить доходы Москвы путем введения эмбарго на экспорт энергоносителей. С 5 декабря 2022 года начало действовать эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти, с 5 февраля 2023 года — на импорт нефтепродуктов. С этого же времени установлены ценовые потолки на поставки нефти и нефтепродуктов из России в третьи страны: для нефти — $60 за баррель, для светлых нефтепродуктов — $100, для темных — $45 за баррель.

Россия в ответ запретила поставки своей нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

На фоне эмбарго доходы России от экспорта нефти и газа в январе 2023 года упали на 38% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В прошлом месяце они составили $18,5 млрд, тогда как в январе 2022 года достигали $30 млрд, следует из данных Международного энергетического агентства (МЭА). «Мы ожидаем, что снижение доходов [России] от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более резким в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям», — отмечал исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

В конце февраля президент Владимир Путин подписал закон об изменении порядка расчета цены нефти для налогообложения нефтяных компаний. Теперь при расчете налогов с июля 2023 года котировки нефти российской марки Urals должны быть не ниже стоимости сорта Brent минус $25 за баррель. Применение этой формулы позволит бюджету в этом году получить дополнительные 600 млрд руб., отмечали в Минфине.