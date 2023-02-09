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Bloomberg сообщил об увеличении импорта российской нефти в Китай

Bloomberg со ссылкой на аналитиков: Китай увеличил импорт российской нефти
По данным аналитиков Energy Aspects, в Китай направляются три супертанкера с российской нефтью Urals, ее покупатели — госкомпании КНР. В прошлом году поставки нефти из России в Китай выросли на 8%
BRENT BRENT $85,83 +0,8%
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Китай увеличил закупки нефти из России, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков консалтинговой компании в сфере энергетики Energy Aspects.

В КНР следуют как минимум три супертанкера с российской нефтью марки Urals, которая куплена государственными нефтегазовыми компаниями PetroChina Co. и CNOOC. Sinopec, отмечают аналитики, тоже может нарастить импорт Urals в ближайшие месяцы. Компания отказалась от комментариев Bloomberg.

В Energy Aspects считают, что увеличение закупок Urals — это сигнал, что Пекин готов покупать больше российской нефти, погруженной в Европе.

Bloomberg указывает, что в текущем году объем закупаемой Китаем нефти у России может вырасти на 500 тыс. барр. — до 2,2 млн барр. в день — и даже до 2,5 млн барр., если импорт Urals увеличится.

С декабря ЕС ввел эмбарго на поставки российской нефти морским путем, вместе со странами G7 и Австралией союз также ввел потолок цен на сырую нефть из России на уровне $60 за баррель. С февраля начало действовать эмбарго и на нефтепродукты, а также два ценовых потолка — $100 за баррель за ту продукцию, что торгуется с наценкой по отношению к сырой нефти, и $45 за баррель за ту, что продается с дисконтом.

В январе 2023 года, по данным российского Минфина, средняя цена на Urals составляла около $49,5 за баррель — это в 1,7 раза меньше, чем в январе 2022-го ($85,6 за баррель).

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Россия в декабре в ответ запретила продавать нефть тем лицам и организациям, в контрактах с которыми фигурирует ценовой лимит. При этом еще весной прошлого года Москва отмечала, что при отказе Запада от закупок российских энергоресурсов поставки переориентируют на восток.

В итоге в прошлом году Китай импортировал из России на 8,3% сырой нефти больше, чем годом ранее (86,25 млн т общей таможенной стоимостью около $58,4 млрд), к такому выводу РБК пришел, проанализировав данные Главного таможенного управления КНР. В день в 2022 году Пекин импортировал ежедневно 1,72 млн барр.

Выросли и поставки газа в Китай. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, по трубопроводу «Сила Сибири» в прошлом году перекачали в КНР рекордные 15,5 млрд куб. м газа. Для сравнения: в 2021 году объем прокачки — почти 10,4 млрд куб. м. В этом году планируется поставить 22 млрд куб. м.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Китай российская нефть Urals нефть танкер
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