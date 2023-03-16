Посол назвал вбросом данные о решении Индии соблюдать потолок цен

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Данные о том, что Индия согласилась соблюдать потолок цен на российскую нефть, — вброс, заявил посол России в Нью-Дели Денис Алипов в эфире «Соловьев Live».

«Такие вбросы появляются регулярно», — сказал Алипов (цитата по «РИА Новости»).

12 марта Bloomberg сообщал, что Индия решила соблюдать утвержденный странами G7 потолок цен на нефть из России и не нарушать введенные Западом санкции. По словам источников агентства, индийское правительство попросило банки и трейдеров придерживаться требований, предусмотренных санкциями. Официально власти Индии не подтверждали, что поддержат ограничение цен на российскую нефть.

Вопрос о санкциях Индия обсуждала с США и другими странами G7 в кулуарах встречи G20, и стороны, похоже, удовлетворены достигнутыми договоренностями, сказал один из собеседников Bloomberg.

Reuters в конце февраля, когда должна была пройти встреча министров финансов и глав центробанков стран G20, писал со ссылкой на шесть индийских высокопоставленных чиновников, что Индия не хотела бы даже обсуждать с членами «Большой двадцатки» дополнительные санкции против России. Один из собеседников агентства отметил, что уже принятые меры против Москвы оказали негативное влияние на мир и ни обсуждать, ни поддерживать дополнительные ограничения Нью-Дели не хочет.

При этом роль Индии на мировом рынке нефти продолжает расти, сообщал ранее Blomberg, отмечая, что Нью-Дели продолжает наращивать закупки российской нефти, а после переработки сырья поставляет нефтепродукты в ЕС и США.

Источники Reuters в начале февраля говорили, что индийские НПЗ начали оплачивать большую часть закупаемых через трейдеров в Дубае поставок российской нефти в дирхамах ОАЭ вместо долларов.