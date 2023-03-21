Россия стала лидером по экспорту нефти в Китай вместо Саудовской Аравии

Китайские НПЗ скупают российскую нефть с большими скидками, Москва уже обогнала Эр-Рияд, пишет Reuters. Более чем в два раза также вырос топливный импорт КНР из Малайзии

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С начала года Россия стала лидером по поставкам нефти в Китай, импортеры закупают топливо с большими скидками, пишет Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Поставки российской нефти составили в первые два месяца года 15,68 млн т — около 1,94 млн баррелей в сутки, это почти на четверть (23,8%) больше показателей аналогичного периода прошлого года (1,57 млн баррелей в сутки).

В числе основных бенефициаров снижения цен, пишет агентство, стали частные китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в провинции Шаньдун. В январе российская нефть марки ESPO с поставкой в феврале была закуплена со скидкой $8 по отношению к эталону европейской биржи ICE марки нефти Brent. Кроме того, импорт нефти из Малайзии вырос на 144,2% по отношению к данным прошлого года и достиг 0,65 млн баррелей в сутки.

Прежде лидером по экспорту в Китай была Саудовская Аравия. За прошлый год королевство продало КНР 87,49 млн тонн, что равняется 1,75 млн баррелей в сутки. За январь—февраль 2023-го оно поставило 13,92 млн т — 1,72 млн баррелей в день, тогда как годом ранее поставки достигали 1,81 млн баррелей в сутки.

По оценке аналитиков Bloomberg, в этом году Китай может нарастить импорт российской нефти на 500 тыс. барр. — до 2,2 млн барр. в день — и даже до 2,5 млн барр., если поставки марки Urals увеличатся. Как выяснило агентство, к концу февраля количество танкеров в тихоокеанских портах России, перевозящих нефть, резко выросло. В начале месяца в них было не более десяти, к середине февраля топливо погрузили на 34 танкера.