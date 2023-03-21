Россия стала лидером по экспорту нефти в Китай вместо Саудовской Аравии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 82,37 (+0,91) Инвестиции, 20 мар, 17:26 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 77,24 (+0,64) Инвестиции, 20 мар, 17:26
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 11:37
Мишустин встретился с Си Цзиньпином Политика, 11:36
СК сообщил об обысках у сотрудников «Мемориала» по 10 адресам Политика, 11:33
Бывший тренер сборной Англии в 75 лет возглавил клуб АПЛ Спорт, 11:29
Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай Политика, 11:25
В США резко выросло число случаев заражения смертельно опасным грибком Общество, 11:24
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 11:22
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Гастрономический туризм с сибирским акцентом РБК +, 11:20
И тебя посчитали: реальное положение дел у предпринимателей РБК +, 11:19
Актер из «Гарри Поттера» умер после обморока у вокзала Кингс-Кросс Общество, 11:16
ЦБ изменит правила торговли иностранными бумагами для «неквалов» Инвестиции, 11:16
6 ошибок в планировании светового дизайна квартиры Недвижимость, 11:15
Голландский футболист обратился в полицию из-за нападения фанатов Спорт, 11:07
Минобороны Северной Македонии подтвердило передачу Украине Су-25 Политика, 11:06
Война санкций ,  
0 

Россия стала лидером по экспорту нефти в Китай вместо Саудовской Аравии

Reuters: Россия стала лидером по экспорту нефти в КНР в январе—феврале 2023-го
Китайские НПЗ скупают российскую нефть с большими скидками, Москва уже обогнала Эр-Рияд, пишет Reuters. Более чем в два раза также вырос топливный импорт КНР из Малайзии
BRENT BRENT $74,48 +1,58%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

С начала года Россия стала лидером по поставкам нефти в Китай, импортеры закупают топливо с большими скидками, пишет Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Поставки российской нефти составили в первые два месяца года 15,68 млн т — около 1,94 млн баррелей в сутки, это почти на четверть (23,8%) больше показателей аналогичного периода прошлого года (1,57 млн баррелей в сутки).

В числе основных бенефициаров снижения цен, пишет агентство, стали частные китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в провинции Шаньдун. В январе российская нефть марки ESPO с поставкой в феврале была закуплена со скидкой $8 по отношению к эталону европейской биржи ICE марки нефти Brent. Кроме того, импорт нефти из Малайзии вырос на 144,2% по отношению к данным прошлого года и достиг 0,65 млн баррелей в сутки.

Прежде лидером по экспорту в Китай была Саудовская Аравия. За прошлый год королевство продало КНР  87,49 млн тонн, что равняется 1,75 млн баррелей в сутки. За январь—февраль 2023-го оно поставило 13,92 млн т — 1,72 млн баррелей в день, тогда как годом ранее поставки достигали 1,81 млн баррелей в сутки.

По оценке аналитиков Bloomberg, в этом году Китай может нарастить импорт российской нефти на 500 тыс. барр. — до 2,2 млн барр. в день — и даже до 2,5 млн барр., если поставки марки Urals увеличатся. Как выяснило агентство, к концу февраля количество танкеров в тихоокеанских портах России, перевозящих нефть, резко выросло. В начале месяца в них было не более десяти, к середине февраля топливо погрузили на 34 танкера.

Читайте на РБК Pro
Просьбы сотрудников по зарплате: какие выполнять, а какие игнорировать
Год под санкциями: почему экономика России выстояла. Версия западных СМИ
Пять фраз родителей, которые отбивают у подростка желание учиться
«Он вам все провалит»: кого и почему опасно повышать — шесть типажей
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
российская нефть Китай Саудовская Аравия
Материалы по теме
Казахстан впервые отправил нефть в Баку через Каспийское море
Бизнес
WSJ сообщила о «ненасытной» скупке Северной Африкой нефтепродуктов России
Экономика
Глава ЕК заявила о преодолении ЕС зависимости от российских газа и нефти
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter