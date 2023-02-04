Европа ввела эмбарго на российские нефтепродукты. Что это значит

5 февраля вступило в силу эмбарго на поставки российских нефтепродуктов на ключевой рынок — Евросоюз, на который приходилось более 40% продаж. РБК разбирался, как оно отразится на переработке и экспорте нефти в России

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В воскресенье, 5 февраля, вступило в силу эмбарго на поставки российских нефтепродуктов (бензина, дизеля, керосина, нафты и мазута) в Евросоюз, на который приходилось 42% от общего экспорта этого сырья из России. Исторически они занимали примерно столько же — около 40% — импорта в ЕС.

По оценкам Международного энергетического агентства, экспорт нефтепродуктов из России в 2022 году составил 2,85 млн барр. в сутки (около 142 млн т за весь год), из них на ЕС приходилось 1,2 млн барр. в сутки.

Два месяца назад, 5 декабря 2022 года, вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в ЕС (33% российского экспорта по итогам 2021 года). Одновременно с ним Евросоюз и G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) установили потолок цен на российскую нефть, поставляемую в третьи страны, на уровне $60 за баррель. Аналогичный потолок был определен и для нефтепродуктов: для премиальных (нафты, дизеля, бензина и керосина) на уровне $100, а на продукцию, которая продается с дисконтом (мазут), — $45. Эта мера включает запрет для страхования и финансирования танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного потолка цен». «Вместе с G7 мы вводим потолок цен в отношении этой продукции, лишая Россию доходов, но обеспечивая стабильность глобальных энергетических рынков», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как эмбарго отразится на экспорте России

В ответ на европейское эмбарго российские власти заявили, что не будут поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые присоединятся к ценовому потолку. В конце 2022 года президент Владимир Путин издал соответствующий указ. «Цель понятна наших геополитических оппонентов и противников — ограничить доходы российского бюджета, но мы не теряем ничего от этого потолка. Потерь для российского ТЭКа и для экономики бюджета нет — никаких потерь нет, потому что мы по этим ценам и продаем», — говорил он.

Вице-премьер Александр Новак допускал, что в начале 2023 года добыча нефти может сократиться примерно на 500–700 тыс. барр. в сутки, или на 5–7%. В январе она снизилась лишь на 0,4%, с 10,9 млн барр. до 10,86 млн барр. в сутки, сообщала газета «Коммерсантъ». Но согласно прогнозу, заложенному в бюджет, добыча нефти в России в 2023 году упадет на 8,4%, до 490 млн т (9,8 млн барр. в сутки). А эксперты консалтинговой компании Kept (бывшая КПМГ) прогнозируют, что падение может быть на 10–15%, до 455–485 млн т.

Как это скажется на бюджете Прогнозы по добыче нефти в целом соответствуют новому бюджетному правилу, которое заработало с 2023 года и при определении базовых нефтегазовых доходов исходит из добычи 9,5 млн барр. в сутки (около 470 млн т), но оно предполагает равновесную цену Urals в $60. При достижении этих показателей доходы бюджета должны составить 8 трлн руб., «все, что будет выше, — в «кубышку», — говорил министр финансов Антон Силуанов. Но под влиянием потолка цен дисконт Urals к Brent стал увеличиваться, в итоге средняя цена российской эталонной марки, по данным Минфина, снизилась с $66,47 за баррель в ноябре 2022 года до $50,47 в декабре, а в январе 2023 года составила уже $49,48.

По данным Argus Media, России уже удалось перенаправить значительную часть поставок нефти из Европы в Азию: в январе 2022 года, до начала военного конфликта на Украине, на поставки в ЕС приходилось 85% общего объема морских поставок нефти эталонной марки Urals (5,16 млн из 6 млн т), а в сентябре лишь 24% (1,78 млн из 7,4 млн т). Индия увеличила закупки Urals с нуля в начале года до более 40% к началу осени, а Турция — с менее чем 5 до 21%. По данным Bloomberg, к декабрю 2022 года доля Азии в закупках российской нефти почти удвоилась, превысив 80%.

Но в отличие от поставок сырой нефти России не удастся так быстро переориентировать поставки нефтепродуктов, говорит старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин. В 2022 году экспорт нефтепродуктов постепенно перестраивался. Так, по данным Comtrade, например, в ноябре 2022 года Индия увеличила их закупки в пять раз, до 983,5 тыс. т, Китай — в три раза (до 677 тыс. т), а Бразилия, которая ранее почти не покупала такие товары в России, приобрела 151,7 тыс. т. Но все равно это значительно меньше, чем поставлялось в ЕС (3,08 млн т в ноябре).

К тому же танкерного флота для перевозки нефтепродуктов разного вида на новые рынки может быть недостаточно, замечает Бахтин (для них требуются танкеры меньшего размера, чем для перевозки нефти, и рынки в непосредственной близости). Основой российского рынка экспорта нефтепродуктов являются мазут и дизель, и ключевая проблема — найти необходимое количество среднетоннажных и малотоннажных судов, приспособленных для экспорта именно нефтепродуктов, ведь нефтяные танкеры для этого не подойдут, соглашается инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин. Он предполагает, что сейчас такие суда покупаются в срочном порядке (компании это не комментируют), но никто точно не знает, хватит ли их. «Если судов хватит, то второе препятствие — это поиск рынков, ведь нужно уговорить зарубежных покупателей приобретать у нас теперь нефтепродукты, а не сырую нефть, а ведь второй вариант для них всегда был выгоднее», — предупреждает эксперт.

По оценкам «Синары», около половины объемов нефтепродуктов, которые российские компании поставляли в Евросоюз (0,6 млн из 1,2 млн барр. в сутки), не найдет новых рынков сбыта из-за инфраструктурных ограничений. В итоге банк прогнозирует снижение экспорта нефтепродуктов из России на 20% в 2023 году. «Специфика торговли нефтепродуктами, прежде всего в части их транспортировки, контрастирует с рынком сырой нефти, а география спроса на них более ограничена», — соглашается партнер Kept Максим Малков. По его словам, из-за этого общее падение добычи нефти может быть даже больше 15%

Что будет с переработкой нефти

В 2022 году производство нефтепродуктов в России выросло на 3%, до 272 млн т. В этом году, по оценкам российских властей, оно снизится более чем на 15%, до 230 млн т, сообщало агентство Reuters со ссылкой на официальные данные. Западные санкции окажут значительное влияние на экспорт нефтепродуктов и, следовательно, приведут к снижению их производства примерно на 15%, говорил агентству высокопоставленный российский чиновник. Но это, вероятно, приведет к увеличению экспорта сырой нефти, добавлял он.

«Дефицит рынков сбыта может привести к тому, что мазут и дизель сначала заполнят наши собственные хранилища, а потом переизбыток может теоретически привести к снижению производства бензина и дизеля (так как мазут образуется при производстве этих двух видов топлива), — рассуждает Веревкин. По его словам, увеличение экспорта высвобождаемой нефти, которая не пойдет на переработку, «имеет ограничения»: не все мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) можно просто перенаправить или остановить.

Бахтин также считает, что возможно перераспределение объемов экспорта с нефтепродуктов на сырую нефть, что «смягчит» снижение добычи. В январе 2023 года экспорт нефти в Китай вырос лишь с 0,8 млн барр. до 0,9 млн барр. в сутки, но лидерами роста стали Индия и другие азиатские страны (с 0,5 млн барр. до 1,4 млн барр. в сутки). «Для российских нефтяников во главе угла не сам физический объем экспорта, сколько выручка, которой могут помочь рост цен в связи с дефицитом нефтепродуктов и потенциально более высокий экспорт сырой нефти», — объясняет он.

Россия надеется восстановить экспорт нефтепродуктов со второй половины 2023 года за счет создания новых логистических цепочек, говорил источник Reuters в правительстве. РБК направил запросы представителям Минэнерго и вице-премьера Александра Новака.

Кто из компаний пострадает сильней

На фоне европейского эмбарго и ограничения цен на российские нефтепродукты наиболее защищенными выглядят ЛУКОЙЛ и «Газпром-нефть», которые продают их большую часть на территории России, говорится в отчете «Синары». Исторически эти две компании были более активны на внутреннем рынке. Так, доля экспорта нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья в общей выручке в 2021 году составила у ЛУКОЙЛа 8%, у «Газпром нефти» — 12%. У «Роснефти» — 18%, отмечает Бахтин.

«Сургутнефтегаз», получавший 30% совокупной выручки от экспорта нефтепродуктов, будет наиболее чувствителен к эмбарго, если высокие цены на продукцию НПЗ не смогут компенсировать потерю экспортных объемов, указано в отчете. РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти».

Но аналитики уверены, что сегмент переработки, скорее всего, продолжит извлекать выгоду из существенной разницы между стоимостью нефтяного сырья и ценами на нефтепродукты, поскольку без «адекватных инвестиций» мировые мощности НПЗ в последнее время сократились (например, в Евросоюзе на 0,7 млн барр. в сутки в 2021 году).

ЕС долгое время в значительной мере зависел от импорта российских нефтепродуктов, говорится в январском отчете банк HSBC. В 2021–2022 годах около половины европейского импорта дизельного топлива обеспечивала Россия. Перед вступлением в силу эмбарго компании ЕС нарастили закупки, стремясь пополнить запасы. В декабре 2022 года импорт дизтоплива ЕС из России достиг максимума в 0,7 млн барр. в день, указывает HSBC. Теперь Европе предстоит как-то заместить эти объемы. По мнению банка, среди потенциальных опций — Китай, Ближний Восток и США. Например, ОАЭ планирует увеличить поставки дизеля во Францию и Германию на 100 тыс. барр. в сутки в 2023 году, а Кувейт — на 50 тыс. барр., а также удвоить экспорт авиационного топлива, отмечает Bloomberg. Тем не менее, учитывая более длинные маршруты таких замещающих поставок стоимость этого вида топлива для европейцев может вырасти, предупреждают аналитики HSBC.