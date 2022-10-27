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Сечин подсчитал цену отказа от российских энергоносителей для Европы

Игорь Сечин: ВВП Европы снизится от 6,5 до 11% из-за отказа от энергоресурсов из России
Отказ Европы от российских поставок энергоносителей ставит под угрозу от 6,5 до 11,5% европейского ВВП, считает глава «Роснефти»
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Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Отказ Европы от российских поставок энергоносителей ставит под угрозу от 6,5 до 11,5% европейского ВВП и около 16 млн рабочих мест. Такие оценки привел глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на XV Веронском Евразийском экономическом форуме, который проходит в Баку, передает корреспондент РБК.

По словам Сечина, кризис переживают ключевые отрасли европейской индустрии: металлургия, химическая, целлюлозно-бумажная и аграрная промышленность. Потенциальное сокращение выпуска продукции в химической промышленности оценивается в диапазоне от 20–45%, в металлургии — до 30–60%. Уже сейчас, по его словам, в Европе остановлено 70% мощностей по производству азотных удобрений, а выпуск алюминия сокращен на 25%.

США в это же время вынуждены бороться за сохранение своей «гегемонии любой ценой», считает Сечин. Европа же, по его словам, стала «главной жертвой политики США», она потеряла и свою субъектность, и возможность диверсифицировать поставки энергоресурсов, уверен он.

«Введение потолков [цен на энергоносители] — это покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета. То есть идея, по сути, заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что «правильным» странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем «неправильным», — считает Сечин. В то же время на сами США никакие ограничения не распространяются.

Сечин отметил, что цены на газ в США сейчас в пять раз ниже, чем в Европе. «Тем не менее еврочиновники предлагают свои далекие от здравого смысла обоснования энергокризиса», — добавил он.

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ЕС в начале октября утвердил восьмой пакет санкций против России, который включает потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года). Представители стран G7 объяснили, что ограничения были разработаны для снижения доходов России и ее способности финансировать военные действия на Украине, а также для уменьшения влияния на рост мировых цен на энергоносители.

Предельная цена на нефть пока не установлена, глава Минфина США Джанет Йеллен говорила, что недавнее предложение США установить ее на уровне $60 за баррель не является официальной позицией западных государств, союзники пока не пришли к единому решению. В Вашингтоне опасаются, что введение более низкой предельной цены на российскую нефть приведет к тому, что Москва ограничит экспорт топлива на мировые рынки, спровоцировав новый скачок цен, сообщал Bloomberg.

Президент Владимир Путин предупреждал, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Наталья Демченко Наталья Демченко
Игорь Сечин Роснефть потолок цен на нефть нефть ЕС санкции
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