Bloomberg узнал о смягчении позиции США по потолку цен на нефть из России
Власти США пересматривают условия механизма предельной цены на российскую нефть, обсуждается введение более мягких ограничений с ценой выше предложенного ранее диапазона, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомы с ситуацией.
Агентство отмечает, что механизм планируют ввести только страны «большой семерки» и Австралия, однако Вашингтон стремится привлечь к этому Новую Зеландию и Норвегию. По словам собеседников агентства, Южная Корея в частном порядке сообщила странам G7, что намерена присоединиться. При этом высокопоставленный чиновник Минфина США в ответ на запрос Bloomberg заявил, что Штаты никогда не обсуждали диапазон предельных цен с союзниками.
Агентство пишет, что позиция США изменилась после того, как «Вашингтон потратил месяцы, оказывая давление на европейцев, чтобы они изменили свои санкции в отношении российской нефти». К тому же это происходит в преддверии выборов в Конгресс США 8 ноября на фоне растущих цен на энергоносители.
Ожидается, что решение по потолку цен примут до 5 декабря, когда в силу вступает восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на нефть.
Изначально обсуждалось введение потолка цен на российскую нефть в диапазоне $40 — $60 за баррель, однако позднее глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить ограничение в $60, поскольку это позволит сократить доходы России от энергоносителей, но при этом обеспечит прибыльную добычу.
Bloomberg уже писал о том, что в Вашингтоне рассматривают возможность введения потолка цен на российскую нефть и выше $60. Это объяснялось тем, что в США продолжают расти цены на бензин, и с опасениями, что Россия прекратит поставки топлива.
Reuters писал, что потребители будут готовы покупать не более 10–20% российской нефти в соответствии с предельными ценами.
Президент Владимир Путин предупреждал, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа.
Глава российского Минфина Антон Силуанов в свою очередь говорил, что потребители могут вводить ограничения, но в таком случае они столкнутся с последствиями. если при таких ограничениях не будет поставляться нефть, тогда для них возникнет обратный эффект в результате роста цен. Поэтому сейчас сложилась непростая ситуация с точки зрения интересов покупателей и продавцов», — считает министр.