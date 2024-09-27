Индия отказалась покупать газ с «Арктик СПГ 2»

Индийский министр нефти заявил, что страна «не покупает никаких подсанкционных товаров». «Арктик СПГ 2» находится под санкциями США и Британии. Россия считает меры незаконными и заявляет, что они вредят прежде всего Западу

Установка комплексной подготовки газа (УКПГ-1) для «Арктик СПГ 2», Ямало-Ненецкий автономный округ (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Индия не будет покупать сжиженный природный газ, произведенный на проекте «Арктик СПГ 2», который попал под западные санкции. Об этом журналистам заявил министр нефти Панкадж Джайн.

«Мы не покупаем никаких подсанкционных товаров. Мы не трогаем то, что находится под широкомасштабными санкциями», — заявил он (цитата по Reuters).

Индия не присоединилась к западным ограничениям против России из-за военных действий на Украине, но учитывает риск вторичных санкций.

Проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» находится под санкциями США с ноября 2023 года, а в феврале 2024-го попал под ограничения Великобритании. Он предусматривает строительство на Гыданском полуострове в ЯНАО трех линий по сжижению газа мощностью 6,6 млн т в год каждая.

Соединенные Штаты заявляли, что хотят добиться срыва проекта. Вашингтон впоследствии несколько раз расширял меры против российского СПГ-сектора, под них в том числе попали несколько индийских компаний. Британия также ввела санкции против индийской управляющей компании, которая, по версии Лондона, работала с танкерами, перевозившими российский СПГ.

НОВАТЭК подчеркивал, что не занимается формированием «теневого флота» для проекта «Арктик СПГ 2», и вся его деятельность, включая операционную и коммерческую, находится «исключительно под управлением руководства «Арктик СПГ 2».

Власти России считают санкции незаконными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Запад вводит меры в ущерб себе, Москва будет пытаться минимизировать последствия таких решений. После того как о санкциях против российского СПГ-рынка объявил Евросоюз этим летом, опрошенные РБК эксперты предположили, что экспорт из России не снизится, но объемы перераспределятся по-новому. По словам вице-премьера Александра Новака, в 2024 году экспорт составит 35 млн т (в 2023-м — 32,9 млн т).

Индия — четвертый по величине импортер СПГ. Крупнейшим поставщиком в эту страну с 2019 года является Катар, в 2023-м экспорт составил рекордные 10,92 т. На втором месте по объемам поставок в Индию находятся США, на третьем — ОАЭ.