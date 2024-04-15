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Война санкций ,  
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США заявили о стремлении сорвать российский проект «Арктик СПГ-2»

Госдеп: США хотят добиться провала российского проекта «Арктик СПГ-2»
Сюжет
Война санкций
Вашингтон заявлял, что использует целый ряд санкций, чтобы подорвать реализацию «Арктик СПГ-2», отмечает WSJ. Госдеп и раньше говорил, что хочет «убить проект». Россия называла западные санкции незаконными и нелегитимными
Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости
Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Перед США стоит задача добиться провала российского проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2», который реализует компания НОВАТЭК, заявил помощник госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайетт. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Вашингтон использует целый ряд санкций, чтобы подорвать проект, США мешают России получить специализированные танкеры, необходимые для транспортировки газа, отмечает издание.

Cпрос на СПГ растет во всем мире на фоне стремления отказаться от более грязного с точки зрения экологии угля, пишет WSJ. Растет и предложение, поскольку у таких экспортеров сжиженного природного газа как Катар есть планы по расширению производства.

Помощник госсекретаря Пайетт ранее уже заявлял о стремлении США помешать реализации «Арктик СПГ-2». «Наша цель — убить этот проект. И мы делаем это, вводя санкции, работая с нашими партнерами по G7», — говорил он в конце прошлого года.

Reuters сообщил о возможном сокращении масштабов «Арктик СПГ-2»
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Фото:Павел Львов / РИА Новости

Российские власти неоднократно называли западные санкции незаконными и нелегитимными, президент Владимир Путин говорил, что применение ограничительных мер является нечестным способом конкурентной борьбы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что мировой общественности следует обратить внимание на заявления США о планах уничтожить «Арктик СПГ-2» и учитывать произошедшие инциденты с «Северными потоками». Осенью 2022 года на газопроводах произошел взрыв, Путин заявлял о причастности США к произошедшему.

«Арктик СПГ-2» попал под санкции США в ноябре 2023 года. Проект предполагает строительство трех технологических линий мощностью 6,6 млн т каждая. Ресурсной базой завода является Утреннее (Салмановское) месторождение на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
«Арктик СПГ-2» газ США санкции Госдепартамент США
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