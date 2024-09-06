Две индийские компании попали под санкции США за связи с «Арктик СПГ-2»
США ввели санкции против двух индийских судоходных компаний Gotik и Plio Energy и двух танкеров, которые сочли связанными с попытками экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) с российского проекта «Арктик СПГ-2». Об этом сообщается на сайте Госдепа.
По сведениям ведомства, танкер New Energy «использовал обманные методы доставки, включая отключение своей автоматической идентификационной системы», чтобы получить груз с «Арктик СПГ-2» посредством перевалки с танкера Pioneer. Казначейство также обратило внимание на деятельность газовоза Mulan.
New Energy и Mulan ходят под флагом Палау, следует из информации VesselFinder. Первый танкер, как следует из данных отслеживания судов, находится в районе египетского порта Саид, второе — близ испанского порта Уэльва.
Проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» уже находится под санкциями США с ноября 2023-го. Проект предполагает строительство трех технологических линий мощностью 6,6 млн т каждая. Ресурсной базой завода является Утреннее (Салмановское) месторождение на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе.
Как заявлял помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт, цель Вашингтона — «убить этот проект». Пайетт подчеркнул лидерство США на мировом рынке СПГ и намерение страны увеличивать свою долю. Санкции против судов и компаний, связанных с «Арктик СПГ-2», нацелены на подрыв будущего производства энергии в России, объяснял Госдепартамент.
Российские власти неоднократно называли западные санкции незаконными и нелегитимными.
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