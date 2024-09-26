Британия расширила антироссийские санкции на пять газовозов
Великобритания расширила санкции против России из-за военных действий на Украине, внеся в список две компании и пять судов, сообщается на сайте правительства.
Под ограничения попали операторы Ocean Speedstar Solutions (компания базируется в Индии, писал Bloomberg) и White Fox Ship Management Fzco из ОАЭ. Ранее о мерах против них объявляли США.
Среди судов, внесенных в санкционный список, указаны Asya Energy, Pioneer, North Sky, SCF La Perouse и Nova Energy. По данным портала VesselFinder, они ходят под флагами Палау, Панамы и Барбадоса.
Введение санкций Лондон объяснил «продолжением совместных с союзниками усилий по пресечению попыток России увеличить свои доходы от продажи энергоносителей». Ранее в этом году Великобритания вслед за США ввела санкции против «Арктик СПГ 2». Кроме того, летом Евросоюз объявил о новом пакете ограничительных мер против России, которые предусматривают в том числе запрет на любые операции по реэкспорту через территорию Евросоюза поставок СПГ в третьи страны. Опрошенные РБК эксперты предположили, что экспорт из России не снизится, но объемы перераспределятся по-новому.
В начале сентября британские власти расширили меры в отношении российского нефтяного сектора и внесли в черный список несколько судов, которые по заявлению властей поставляли сырье в третьи страны.
Власти России считают санкции незаконными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Запад вводит меры в ущерб себе, Москва будет пытаться минимизировать последствия таких решений.
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