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Меркель опровергла использование Россией Nord Stream 2 в качестве оружия

По словам экс-канцлера Германии, на момент начала российской спецоперации на Украине «Северный поток-2» не был запущен, поэтому Москва не могла использовать его как оружие
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Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель опровергла использование Россией газопровода «Северный поток-2» в качестве оружия. Об этом она заявила в интервью агентству RND.

Комментируя решение о строительстве газопровода, Меркель заявила, что «верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире».

По ее словам, этот шаг оказался сложным, поскольку было распространено мнение о том, что Россия якобы перестанет прокачивать газ через Украину сразу после запуска «Северного потока-2». При этом экс-канцлер ФРГ указала на то, что на момент начала российской спецоперации трубопровод не был запущен. «В этом смысле газ не был оружием», — подчеркнула она.

Меркель также пояснила, что выбор в пользу российского трубопроводного газа вместо сжиженного из других стран был обусловлен его выгодой для промышленности.

«Северный поток-2» состоит из двух ниток труб длиной около 1200 км. Их совокупная мощность — 55 млрд куб. м газа в год. Предварительное решение о начале строительства газопровода при участии международного консорциума, в который входили Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall, было принято в 2012 году. Строительство завершили в сентябре 2021-го.

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Фото:Michael Sohn / AP

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После признания Россией Донецкой и Луганской народных республик Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2», строительство которого завершилось осенью 2021 года. Перед запуском трубопровод должен был получить разрешения германского и европейского регуляторов, однако множество европейских политиков утверждали, что Москва начнет использовать газопровод как «политическое оружие».

МИД России назвал такое решение давлением на бизнес, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что решение будет временным. Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что Москва вправе ответить на отказ от сертификации «Северного потока-2» остановкой прокачки газа по «Северному потоку-1».

Зарегистрированная в Швейцарии и принадлежащая «Газпрому» Nord Stream 2 AG в ближайшее время может начать процедуру банкротства, сообщало ранее агентство Reuters. Оператор «Северного потока-2» попал под санкции США, предусматривающие заморозку его активов и изоляцию от долларовой системы. Ограничительные меры также коснулись должностных лиц Nord Stream 2 AG.

Компания уволила 106 своих сотрудников в Швейцарии и должна подать заявление о банкротстве, заявила в начале мая начальник отдела по экономическим вопросам швейцарского кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут. Она пояснила, что компания стала неплатежеспособной из-за санкций США, и не исключила, что в связи с ограничительными мерами могут пострадать и другие компании, работающие в Швейцарии.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Северный поток 2 Ангела Меркель Германия оружие

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