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Путин предложил Европе запустить «Севпоток-2» для решения кризиса

Президент России Владимир Путин предложил для разрешения энергетического кризиса в Европе запустить газопровод «Северный поток-2». Об этом он сказал журналистам по итогам рабочего визита в Иран.

«У нас есть еще один готовый маршрут — «Северный поток-2». Его можно запустить», — сказал Путин.

Он рассказал, что поднимал эту тему в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом, указав, что «Газпром» уже зарезервировал мощности и «они не могут бесконечно висеть в воздухе». Однако Шольц, по его словам, ответил, что есть «вопросы поважнее» и сейчас «не к месту» этим заниматься.

Тогда, продолжил Путин, он предупредил канцлера, что в таком случае половина объема газа будет направлена на внутренние нужды. «И «Газпром» <...> это уже сделал, поэтому если мы даже завтра запустим «Северный поток-2», это будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина. А если иметь в виду, что от этого года осталось только второе полугодие, то, значит, одна четверть», — заключил президент.

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