КТК заявил о деструктивном влиянии атак ВСУ на финансовые результаты

КТК отметил, что после удара по НПС «Кавказская» ожидаемый объем транспортировки нефти снизился, а при уничтожении станции он «в обозримом будущем будет невозможен». Последствия затронут и иностранных акционеров КТК, включая США

Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Атаки ВСУ на российскую нефтегазовую инфраструктуру деструктивно влияют на финансовые результаты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявили в компании.

Так там прокомментировали сообщение Минобороны о новой атаке на Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию (НПС) в Краснодарском крае. Ведомство рассказало, что дрон перехватили в 7 км от НПС, обломки упали вблизи железнодорожной станции Кавказская. НПС «Кропоткинская» также попадала под атаку беспилотников в феврале, тогда удар был нанесен семью дронами. В результате объект был поврежден и выведен из эксплуатации для ремонта.

В КТК отметили, что через станцию в станице Кавказской на Кубани, которая попала под атаку в ночь на 19 марта, проходит перевалка нефти в трубопроводную систему КТК. По данным компании, через нее в систему поступало не менее 130 тыс. т нефти ежемесячно, а за прошлый год объем принятого сырья составил примерно 1,51 млн т.

После остановки НПС «Кропоткинская» из-за удара предполагаемый объем транспортировки на этот год был снижен, а после уничтожения НПС «Кавказская» «в обозримом будущем будет невозможен», подчеркнули в компании.

«Действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты КТК (выручка и дивиденды) и, как следствие, всех его акционеров, включая Республику Казахстан и компании из США», — говорится в заявлении КТК.

Компания осудила подобные действия, отметив, что они «подрывают основы глобальной энергетической безопасности, усложняют производственные процессы нефтетранспортников и добывающих компаний», а также несут угрозу персоналу, представителям подрядчиков, международным гражданским промышленным объектам и окружающей среде.

России принадлежит доля 24% акций КТК. Остальные доли принадлежат: АО «НК «КазМунайГаз» (Казахстан) — 19%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (США) — 15%; «ЛУКОЙЛ Интернешнл Гмбх» (Россия) — 12,5%; Mobil Caspian Pipeline Company (США) — 7,5%; Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (Россия и Великобритания) — 7,5%; Eni International N.A. N.V. S.ar.l. (Италия) — 2%; BG Overseas Holdings Limited (Великобритания) — 2%; Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%; Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%.

На нефтебазе в станице Кавказской после падения обломков сбитых дронов загорелся резервуар. В ночь на 21 марта там произошли взрыв и выброс горящей нефти, пострадали двое пожарных. Площадь возгорания в тот день достигала 10 тыс. кв. м, огонь распространился на второй резервуар. Позже площадь возгорания снизилась до 2 тыс. кв. м. Два дня спустя в оперативном штабе Кубани рассказали о новом выбросе нефтепродуктов. Один из резервуаров полностью выгорел.

Атака произошла после того, как президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение огня по энергетике и отдал соответствующий приказ военным. На следующий день также после переговоров с Трампом о поддержке этого заявил и президент Украины Владимир Зеленский.

В МИДе предупредили, что Россия оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный, на атаки энергетических объектов вопреки соглашению.