МИД заявил о праве на симметричный ответ на удары Киева по энергетике

Захарова указала на продолжающиеся атаки на российские энергетические объекты, в частности ГИС «Суджа», и удары по гражданской инфраструктуре, что «вновь демонстрирует полную недоговороспособность» и отсутствие стремления к миру

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Россия оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный, на атаки на энергетические объекты, несмотря на договоренность об отказе от подобных ударов, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она отметила продолжающиеся атаки на российские энергетические объекты, в частности ГИС «Суджа», и удары по гражданской инфраструктуре. «Подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс», — сказала Захарова.

18 марта в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин согласился на 30-дневное прекращение ударов по украинским энергетическим объектам и отдал соответствующий приказ военным. Минобороны сообщало, что в связи с этим российские военные сбили свои дроны, направлявшиеся в Николаевскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает отказ от атак энергетики. После разговора с Трампом 19 марта он сообщил о готовности Украины к этому. По словам украинского лидера, Киев подготовит список гражданских и энергетических объектов, которые должны быть защищены от ударов в рамках частичного прекращения огня с Москвой.

При этом в ночь на 19 марта из-за падения обломков сбитых дронов загорелся резервуар на нефтебазе в Краснодарском крае, а в ночь на 21 марта произошел взрыв газоизмерительной станции «Суджа», в котором российская сторона обвинила украинскую. СК завел дело о теракте.

В Кремле накануне заявили, что Путин дал команду о приостановке ударов только по энергетическим объектам Украины и она продолжает действовать.