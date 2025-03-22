 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД заявил о праве на симметричный ответ на удары Киева по энергетике

Сюжет
Военная операция на Украине
Захарова указала на продолжающиеся атаки на российские энергетические объекты, в частности ГИС «Суджа», и удары по гражданской инфраструктуре, что «вновь демонстрирует полную недоговороспособность» и отсутствие стремления к миру
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Россия оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный, на атаки на энергетические объекты, несмотря на договоренность об отказе от подобных ударов, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она отметила продолжающиеся атаки на российские энергетические объекты, в частности ГИС «Суджа», и удары по гражданской инфраструктуре. «Подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс», — сказала Захарова.

Welt узнал о возможном участии Китая в «коалиции желающих» по Украине
Политика
Фото:Kevin Frayer / Getty Images

18 марта в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин согласился на 30-дневное прекращение ударов по украинским энергетическим объектам и отдал соответствующий приказ военным. Минобороны сообщало, что в связи с этим российские военные сбили свои дроны, направлявшиеся в Николаевскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает отказ от атак энергетики. После разговора с Трампом 19 марта он сообщил о готовности Украины к этому. По словам украинского лидера, Киев подготовит список гражданских и энергетических объектов, которые должны быть защищены от ударов в рамках частичного прекращения огня с Москвой.

При этом в ночь на 19 марта из-за падения обломков сбитых дронов загорелся резервуар на нефтебазе в Краснодарском крае, а в ночь на 21 марта произошел взрыв газоизмерительной станции «Суджа», в котором российская сторона обвинила украинскую. СК завел дело о теракте.

В Кремле накануне заявили, что Путин дал команду о приостановке ударов только по энергетическим объектам Украины и она продолжает действовать.

Читайте РБК в Telegram.

Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Мария Захарова атака энергетика Украина прекращение огня
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Уиткофф назвал территории ключевой проблемой урегулирования на Украине
Политика
Уиткофф заявил о согласии властей Украины на проведение выборов
Политика
CBS узнал детали «челночной дипломатии» России, Украины и США в Эр-Рияде
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
Стали известны причины смерти звезды «Гусарской баллады» ГолубкинойОбщество, 14:35
Андреева заявила, что поставит в рамку поздравления от Леброна ДжеймсаСпорт, 14:30
МИД заявил о праве на симметричный ответ на удары Киева по энергетикеПолитика, 14:17
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в зоне у поврежденного дроном домаПолитика, 14:11
Нацсистему противодействия DDoS-атакам задействовали для защиты LovitТехнологии и медиа, 14:06
Дюамель заявила, что уже поздно менять правила допуска россиян на ОИ-2026Спорт, 14:04
В Рязани мужчина сгорел у Вечного огня на площади ПобедыОбщество, 13:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Welt узнал о возможном участии Китая в «коалиции желающих» по УкраинеПолитика, 13:36
«Кузбасс» второй раз подряд выиграл чемпионат России по хоккею с мячомСпорт, 13:21
У «Крокус Сити Холла» в первую годовщину теракта открыли мемориалОбщество, 13:02
Корнет Шурочка и медсестра Зоя. Главные кадры из жизни Ларисы ГолубкинойОбщество, 12:56 
Маслакова победила в лыжном марафоне на ЧР, избежав массового завалаСпорт, 12:37
Легенда и главный соперник Мухаммеда Али. Чем запомнилась карьера ФорманаСпорт, 12:33
Письмо россиянки генпрокурору США доставили за две недели «Почтой России»Политика, 12:24