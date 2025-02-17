Дроны атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума

КТК обеспечивает транспортировку нефти из Казахстана в Новороссийск, откуда она отгружается на экспорт по морю. Атакованный дронами объект под Армавиром — крупнейшая станция консорциума на территории России

Каспийский трубопроводный концорциум (Фото: Иван Журавлев / ТАСС)

Кропоткинская нефтеперекачивающая станция (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума подверглась атаке беспилотников и выведена из эксплуатации, сообщила компания.

Удар был нанесен семью дронами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Пострадавших среди сотрудников станции нет, работники предотвратили угрозу разлива нефти, заявили там.

Прокачка нефти по системе идет на сниженных режимах, в обход поврежденной станции.

В Минэнерго Казахстана сообщили, что «ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется в штатном режиме».

КТК — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км. Он соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске и является одним из ключевых маршрутов для экспорта казахстанской нефти. Консорциум был создан в 1992 году, а строительство трубопровода завершено в 2001 году. КТК способен транспортировать с казахстанской территории около 72,5 млн т нефти в год и до 83 млн т нефти в год — через Россию. В 2024 году отгрузка нефти на экспорт с морского терминала под Новороссийском составила 63,01 млн т. В Минэнерго Казахстана сообщали, что в прошлом году республика экспортировала по трубопроводу КТК 55,4 млн т нефти, годом ранее — примерно столько же.

Кропоткинская НПС расположена в Краснодарском крае, под городом Армавир. Это крупнейшая станция консорциума на территории России, она прокачивает нефть по трубопроводу и принимает сырье от российских производителей.

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что минувшей ночью регион подвергся массированной атаке дронов, в поселке Ильский в Северском районе обломки повредили 12 домов. По данным Минобороны, всего над краем сбили 24 беспилотника.

В декабре 2024-го дроны атаковали «производственный объект» в Брянской области, сообщал губернатор Александр Богомаз, не уточнив, о чем речь. Ряд телеграм-каналов писали, что целью был нефтепровод «Дружба», по которому в Европу поставляется не только российская, но и казахстанская нефть, но компания «КазТрансОйл» это опровергла. В Минэнерго Казахстана заявили, что произошедшее не повлияло на инфраструктуру, которую страна использует для транспортировки нефти.