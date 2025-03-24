Минобороны сообщило о новой атаке дрона на станцию КТК
В ночь на 24 марта украинский беспилотник атаковал Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае, сообщает Минобороны России.
ПВО перехватили дрон в 7 км от нее, фрагменты упали у железнодорожной станции «Кавказская».
Ведомство напомнило, что станцию КТК атаковали и в феврале, тогда удар был нанесен семью дронами. В результате объект был поврежден и выведен из эксплуатации для ремонта.
Материал дополняется
ПВО за ночь сбила 28 беспилотников над регионами России
Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации
Названа причина возгорания торгового центра в Ростове-на-Дону
Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом
Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео
Названа самая счастливая страна в мире
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов