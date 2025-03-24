Минобороны сообщило о новой атаке дрона на станцию КТК

Каспийский трубопроводный концорциум (Фото: Анатолий Устиненко / ТАСС)

В ночь на 24 марта украинский беспилотник атаковал Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае, сообщает Минобороны России.

ПВО перехватили дрон в 7 км от нее, фрагменты упали у железнодорожной станции «Кавказская».

Ведомство напомнило, что станцию КТК атаковали и в феврале, тогда удар был нанесен семью дронами. В результате объект был поврежден и выведен из эксплуатации для ремонта.

Материал дополняется