Где находится атакованная дронами станция Каспийского консорциума. Карта
Утром 17 февраля семь беспилотников атаковали Кропоткинскую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), расположенную в Краснодарском крае.
Эта нефтеперекачивающая станция — крупнейшая НПС консорциума на территории России. По данным КТК, в результате атаки никто не пострадал, но транспортировка нефти идет на сниженных режимах — в обход Кропоткинской НПС. На фоне сообщений об атаке цены на нефть Brent выросли на 0,66%, до $75,22 за баррель.
Что такое КТК
Каспийский трубопроводный консорциум — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.
Переговоры России и США состоятся 18 февраля
Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины
Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию
У «Крыльев Советов» сменился гендиректор после коррупционного скандала
Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке
Российские военные освободили село Фиголевка в Курской области
Нефтеперекачивающую станцию на Кубани вывели из эксплуатации после атаки дрона
Кремль исключил влияние санкций на переговоры по Украине
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика