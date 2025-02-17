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Военная операция на Украине ,  
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Где находится атакованная дронами станция Каспийского консорциума. Карта

Карта с попавшей под атаку станцией Каспийского трубопроводного консорциума
Сюжет
Военная операция на Украине
Дроны атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. Как проходит КТК и где находится атакованная станция — на карте РБК

Утром 17 февраля семь беспилотников атаковали Кропоткинскую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), расположенную в Краснодарском крае.

Эта нефтеперекачивающая станция — крупнейшая НПС консорциума на территории России. По данным КТК, в результате атаки никто не пострадал, но транспортировка нефти идет на сниженных режимах — в обход Кропоткинской НПС. На фоне сообщений об атаке цены на нефть Brent выросли на 0,66%, до $75,22 за баррель.

Что такое КТК

Каспийский трубопроводный консорциум — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.

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Теги
Роман Покатилов, Светлана Прохорова, София Шошина София Шошина
КТК беспилотники нефть Краснодарский край
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