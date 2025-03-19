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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе ВСУ по перевалке нефти для КТК

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Украинские атаки на энергетическую инфраструктуру России являются провокацией, которая направлена на срыв мирных инициатив президента США Дональда Трампа, заявили в российском Минобороны.

Атаке трех дронов ВСУ подверглась нефтебаза в станице Кавказская в Краснодарском крае. «Данный объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)», — рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, падение дронов привело к разгерметезации одного резурвуара с нефтью и возгоранию на площади 1,7 тыс. кв. м.

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Телефонный разговор Трампа и президента России Владимира Путина состоялся 18 марта. По его итогам российский лидер согласился на предложение американской стороны о том, чтобы Москва и Киев прекратили удары по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Он заявил, что «сразу дал российским военным соответствующую команду». Как рассказали в Минобороны, в этот момент в воздухе находились семь дронов, нацеленных на объекты энергетической инфраструктуры в Николаевской области, связанные с украинским ВПК. Российские силы ПВО их сбили, уточнили в ведомстве. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ответ Киева на идею о 30-дневном моратории на удары по энергетике после получения от Вашингтона деталей соглашения.

11 марта представители США и Украины встретились в Саудовской Аравии. Итогом переговоров стало согласие Киева на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага со стороны Москвы и возобновление Вашингтоном военной помощи и обмена разведданными.

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Дональд Трамп

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