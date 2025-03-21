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Военная операция на Украине ,  
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На горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел новый взрыв

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Военная операция на Украине
Из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв и выброс горящей нефти, огонь распространился на второй резервуар, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м, сообщили в оперштабе Кубани. Двое пожарных госпитализированы

На нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м, сообщил оперштаб региона в телеграм-канале.

Пострадали двое пожарных, им на месте оказали первую помощь и госпитализировали с легкими ожогами и отравлением продуктами горения. Угрозы жизни и здоровью нет, отметили в оперштабе. Также повреждены три единицы техники.

«Огонь распространился еще на один резервуар. Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров», — говорится в сообщении.

В тушении участвуют 456 человек и 181 единица техники.

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Политика
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Пожар на нефтебазе близ станицы Кавказская начался в ночь на 19 марта из-за падения обломков дронов. Работа предприятия была приостановлена, оттуда эвакуировали 30 работников дежурной смены, пострадавших не было. Был поврежден трубопровод между резервуарами.

Изначально площадь горения составила 20 кв. м, к вечеру 19 марта она выросла до 4 250 кв. м. К утру 20 марта площадь пожара уменьшилась до 3 750 кв. м.

Атака произошла после переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, в ходе которых последний согласился на 30-дневное прекращение ударов по украинским энергетическим объектами отдал соответствующий приказ военным. Минобороны сообщило, что в связи с этим российские военные сбили свои дроны, направлявшиеся в Николаевскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает отказ от атак энергетики. После разговора с Трампом 19 марта он сообщил, что Украина готова к этому.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Краснодарский край Кубань нефтебаза пожар взрыв
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