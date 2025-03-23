На горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел выброс нефтепродуктов
На нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, которая горит из-за атаки дронов с 19 марта, ночью случился выброс нефтепродуктов, сообщил оперативный штаб региона.
«Произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Пострадавших нет. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, — потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили», — рассказали в оперштабе.
Пожарные продолжают тушить второй из загоревшихся резервуаров. Первый полностью выгорел к 21 марта. В оперштабе отметили, что после ночного выброса «идет горение на территории в границах обвалования этого резервуара».
Общая площадь пожара на данный момент — 2 тыс. кв.м. Пожарные охлаждают рядом стоящие резервуары.
Пожар на нефтебазе близ станицы Кавказская начался в ночь на 19 марта из-за падения обломков дронов. Работа предприятия была приостановлена, оттуда эвакуировали 30 работников дежурной смены, пострадавших не было. В ночь на 21 марта там произошли взрыв и выброс нефтепродуктов, площадь пожара выросла до 10 тыс. кв. м. Однако позднее в этот день она уменьшилась до 2 тыс. кв. м.
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