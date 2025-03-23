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Военная операция на Украине ,  
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На горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел выброс нефтепродуктов

Сюжет
Военная операция на Украине
Сейчас на нефтебазе горит один резервуар, пожарные охлаждают рядом стоящие резервуары. Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, которая горит из-за атаки дронов с 19 марта, ночью случился выброс нефтепродуктов, сообщил оперативный штаб региона.

«Произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Пострадавших нет. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, — потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили», — рассказали в оперштабе.

Пожарные продолжают тушить второй из загоревшихся резервуаров. Первый полностью выгорел к 21 марта. В оперштабе отметили, что после ночного выброса «идет горение на территории в границах обвалования этого резервуара».

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Фото:Олег Спиридонов / Бизнес Онлайн / Global Look Press

Общая площадь пожара на данный момент — 2 тыс. кв.м. Пожарные охлаждают рядом стоящие резервуары.

Пожар на нефтебазе близ станицы Кавказская начался в ночь на 19 марта из-за падения обломков дронов. Работа предприятия была приостановлена, оттуда эвакуировали 30 работников дежурной смены, пострадавших не было. В ночь на 21 марта там произошли взрыв и выброс нефтепродуктов, площадь пожара выросла до 10 тыс. кв. м. Однако позднее в этот день она уменьшилась до 2 тыс. кв. м.

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Краснодарский край нефтебаза Военная операция на Украине атака дронов пожар
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