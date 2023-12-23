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Бизнес ,  
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Правительство обнулило ввозные пошлины на куриное мясо

Кабмин обнулил пошлины на замороженное куриное мясо в объеме до 140 тыс. тонн
Пошлины на ввоз замороженного мяса в объеме до 140 тыс. тонн отменят с 1 января по 31 декабря 2024 года. Ранее в кабмине поддержали обнуление пошлин на яйца. Цены на продукты растут несколько месяцев

Правительство утвердило постановление о беспошлинном ввозе замороженного мяса домашних кур, говорится в телеграм-канале кабмина. Таможенные пошлины на мясо в объеме до 140 тыс. тонн будут отменены с 1 января по 31 декабря 2024 года.

В сообщении отмечается, что решение призвано стабилизировать цены за счет роста предложения на внутреннем рынке.

Минсельхоз ранее предлагал ввести на 2024 год беспошлинную квоту на ввоз некоторых видов курятины в размере до 160 тыс. тонн, в конце ноября предложение одобрила таможенная подкомиссия.

Абрамченко поручила увеличить производство курицы и яиц
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

13 декабря правительственная подкомиссия поддержала идею министерства обнулить пошлины на импорт куриных яиц на период с 1 января по 30 июня 2024 года. Сейчас ее размер составляет 15% от стоимости продукции.

В начале декабря вице-премьер Виктория Абрамченко поручила министерствам найти способ увеличить производство кур и яиц на фоне подорожания продукции. Рост цен на курятину фиксировали с лета: по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в июне средняя цена на охлажденное и мороженое мясо кур выросла на 6,8%, до 193,48 рубля за кг. В июле, по оценке Росстата, средние цены на курятину достигали 196,93 руб. за 1 кг. Минсельхоз объяснял это сезонными факторами. В августе Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности роста стоимости мяса птицы у производителей.

Где в России яйца подорожали меньше всего и почему
Экономика
Фото:Павел Колядин / ТАСС

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Что касается куриных яиц, в среднем с начала 2023 года они подорожали более чем на 50%, сообщал Росстат 20 декабря. Президент Владимир Путин связал это со сбоем в работе правительства. Генпрокуратура начала проверку, а ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на яйца до 5%. Ведомство выявило повышение цен со стороны производителей в Крыму и Кировской области.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
правительство пошлины импорт мясо курицы
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