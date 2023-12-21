 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Где в России яйца подорожали меньше всего и почему

В Москве, Якутии и на Камчатке яйца подорожали меньше, чем в среднем по России
По итогам 11 месяцев 2023 года лидерами по удорожанию яиц стали Крым и Пензенская область — рост цен там превысил 60%, следует из данных Росстата. Но есть регионы, где удорожание в разы меньше, например на Камчатке или в Москве
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС

Куриные яйца в России продолжают дорожать: за последнюю отчетную неделю рост цен на них составил 4,6%, а с начала года по 18 декабря — уже 52,9%, сообщил Росстат. В 36 регионах цены на яйца за минувшую неделю выросли более чем на 5%, в пределах 14,4%.

Яйца дорожают во всех регионах России, однако темпы роста отличаются в десятки раз от субъекта к субъекту. Так, по итогам 11 месяцев 2023 года (наиболее актуальные данные Росстата в региональном разрезе) с начала года лидером удорожания куриных яиц стал Крым — в республике цены на них выросли на 68,1% при среднероссийских 36,5%.

Выше среднего по стране уровня подорожали яйца в 64 регионах. В десятку с наибольшим ростом цен на яйца входят также Пензенская область (+60,9%), Псковская область (+58,6%), Кузбасс (+57,5%), Кабардино-Балкария (+56,5%), Севастополь (тоже +56,5%) и т.д. В общей сложности рост цен на яйца по крайней мере в 1,5 раза зафиксирован Росстатом в 21 регионе.

Однако в некоторых регионах стоимость яиц почти не изменилась: например, в Камчатском крае по итогам 11 месяцев их удорожание составило символические 0,8%. В соседней Магаданской области рост цен на яйца тоже был сдержанным и не превысил 3%. Наименьшие уровни подорожания яиц были зафиксированы, в частности, в Якутии (+11,9%), Москве (+13,5%), на Чукотке (+19,3%), в Санкт-Петербурге (+21,7%), Московской области (+24,9%).

Самым подорожавшим продуктом в России за 11 месяцев стали бананы, цены на них выросли на 45%. Груши подорожали на 44,8%, апельсины — на 44,5%. В этом рейтинге яйца занимают лишь восьмое место. Но за неполный декабрь они уже прибавили в цене 12%. Средняя стоимость десятка яиц в ноябре 2023 года в России составляла 111,9 руб.

Читайте на РБК Pro
«Постковид»: почему после коронавируса люди болеют годами
Если вы устали, дауншифтинг — не выход. Как сохранить карьеру
Таможня ведет себя, будто ничего не было: нюансы параллельного импорта
Сделали платеж в долларах, а банк попал под санкции. Можно ли все вернуть

Динамику удорожания яиц в регионах определяет база их стоимости, считает директор ИНП РАН Александр Широв. Действительно, в Магаданской области десяток яиц в среднем стоил 157,5 руб. в ноябре — второе место после Чукотки (221,3 руб.). В Камчатском крае, который входит в пятерку регионов с самыми высокими абсолютными ценами на яйца, десяток стоил 145,9 руб. Однако Москва занимает 51-е место (109,8 руб. в ноябре), но цены на яйца там выросли относительно мало.

Маржа производителей и торговых сетей в регионах с более дорогими яйцами была высокой и поэтому текущий рост оказался меньше, говорит эксперт. В субъектах, где маржа была минимальной, произошел обратный процесс, указывает он.

Другой аспект, влияющий на цены, — логистика, считает Широв. «Наличие птицефабрик в том или ином субъекте и «плечо» подвоза (расстояние от пункта погрузки товара до пункта выгрузки) в значительной степени определяют изначальное ценообразование», — отмечает эксперт.

Сегодня называются достаточно простые причины подорожания яиц: птичий грипп, падение производства, удорожание кормов, отмечает главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Василий Узун. «Недостаточная убедительность этих доводов особенно наглядно видна при анализе данных по субъектам. В 2022 году цены на яйца снизились практически во всех регионах: в 60 субъектах цена уменьшилась на 10–20%, что очень существенно, в остальных на 5–6%, что тоже немало», — перечисляет Узун. Снижение цен произошло, несмотря на ряд неблагоприятных внешних факторов, включая птичий грипп и волатильность курса.

В 2023 году пошел обратный процесс — цены стали расти во всех регионах, но неравномерно. «В Москве цены выросли на 13%, а в 77 регионах, откуда Москва получала яйца, рост цен оказался в два—пять раз выше, чем в Москве», — констатирует Узун. По его мнению, сложившаяся ситуация стала следствием дисбаланса спроса и предложения, а также отсутствия консенсуса между потребителями продовольствия, предпринимателями и властью.

Городом, где десяток яиц стоит дороже всего по России, по данным Росстата, является Анадырь (административный центр Чукотки) — более 221 руб. в ноябре. Самые дешевые яйца — в Саранске (Мордовия), 78,5 руб. за десяток.

Ранее президент Владимир Путин объяснил рост цен на куриные яйца увеличением спроса. «У нас, вот я говорил, идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровень заработной платы и так далее. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок и, в общем, популярный у граждан. <…> Спрос увеличился, а [увеличения] объема производства нет», — говорил он.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев указывал, что опережающий спрос на яйца и мясо птицы связан с возросшей покупательной способностью населения, а также увеличением населения страны более чем на 3 млн за счет жителей новых регионов. «Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Я очень на это надеюсь», — сказал Путин 14 декабря.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Экономика куриные яйца Инфляция регионы Крым
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 99,05 (+0,47) Инвестиции, 20 дек, 16:28 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 90,41 (+0,32) Инвестиции, 20 дек, 16:28
Олланд поспорил с Макроном, нужно ли Франции гордиться Депардье Общество, 14:13
Центробанк Турции повысил ставку до нового максимума за 20 лет Инвестиции, 14:11
В IKEA допустили перебои с поставками из-за атак хуситов в Красном море Экономика, 14:10
«Ъ» узнал о планах построить в Геленджике отель на месте центра «Орленок» Бизнес, 14:07
В аппаратные криптокошельки Trezor добавили поддержку сети Solana Крипто, 14:06
В Суперлиге заявили о конце монополии УЕФА на футбол после решения суда Спорт, 14:04
Выход фильма «Красный» с Дуэйном Джонсоном перенесли на осень 2024 года Life, 13:58
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Успех мирового уровня, взлеты и падения: истории российского бизнеса РБК и Гарант-Инвест, 13:55
НКР присвоило ООО «СК ИНТЕРИ» кредитный рейтинг A+.ru Кредитные рейтинги, 13:55
Работа с иностранцами и проверка налогов: какие задачи решает консалтинг Pro, 13:53
Герасимов рассказал о новых округах, армиях и частях в вооруженных силах Политика, 13:48
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 13:47
Где в России яйца подорожали меньше всего и почему Экономика, 13:46
ЕС передал Украине последние €1,5 млрд в этом году Политика, 13:42