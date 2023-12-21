В Москве, Якутии и на Камчатке яйца подорожали меньше, чем в среднем по России

Где в России яйца подорожали меньше всего и почему

По итогам 11 месяцев 2023 года лидерами по удорожанию яиц стали Крым и Пензенская область — рост цен там превысил 60%, следует из данных Росстата. Но есть регионы, где удорожание в разы меньше, например на Камчатке или в Москве

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Куриные яйца в России продолжают дорожать: за последнюю отчетную неделю рост цен на них составил 4,6%, а с начала года по 18 декабря — уже 52,9%, сообщил Росстат. В 36 регионах цены на яйца за минувшую неделю выросли более чем на 5%, в пределах 14,4%.

Яйца дорожают во всех регионах России, однако темпы роста отличаются в десятки раз от субъекта к субъекту. Так, по итогам 11 месяцев 2023 года (наиболее актуальные данные Росстата в региональном разрезе) с начала года лидером удорожания куриных яиц стал Крым — в республике цены на них выросли на 68,1% при среднероссийских 36,5%.

Выше среднего по стране уровня подорожали яйца в 64 регионах. В десятку с наибольшим ростом цен на яйца входят также Пензенская область (+60,9%), Псковская область (+58,6%), Кузбасс (+57,5%), Кабардино-Балкария (+56,5%), Севастополь (тоже +56,5%) и т.д. В общей сложности рост цен на яйца по крайней мере в 1,5 раза зафиксирован Росстатом в 21 регионе.

Однако в некоторых регионах стоимость яиц почти не изменилась: например, в Камчатском крае по итогам 11 месяцев их удорожание составило символические 0,8%. В соседней Магаданской области рост цен на яйца тоже был сдержанным и не превысил 3%. Наименьшие уровни подорожания яиц были зафиксированы, в частности, в Якутии (+11,9%), Москве (+13,5%), на Чукотке (+19,3%), в Санкт-Петербурге (+21,7%), Московской области (+24,9%).

Самым подорожавшим продуктом в России за 11 месяцев стали бананы, цены на них выросли на 45%. Груши подорожали на 44,8%, апельсины — на 44,5%. В этом рейтинге яйца занимают лишь восьмое место. Но за неполный декабрь они уже прибавили в цене 12%. Средняя стоимость десятка яиц в ноябре 2023 года в России составляла 111,9 руб.

Динамику удорожания яиц в регионах определяет база их стоимости, считает директор ИНП РАН Александр Широв. Действительно, в Магаданской области десяток яиц в среднем стоил 157,5 руб. в ноябре — второе место после Чукотки (221,3 руб.). В Камчатском крае, который входит в пятерку регионов с самыми высокими абсолютными ценами на яйца, десяток стоил 145,9 руб. Однако Москва занимает 51-е место (109,8 руб. в ноябре), но цены на яйца там выросли относительно мало.

Маржа производителей и торговых сетей в регионах с более дорогими яйцами была высокой и поэтому текущий рост оказался меньше, говорит эксперт. В субъектах, где маржа была минимальной, произошел обратный процесс, указывает он.

Другой аспект, влияющий на цены, — логистика, считает Широв. «Наличие птицефабрик в том или ином субъекте и «плечо» подвоза (расстояние от пункта погрузки товара до пункта выгрузки) в значительной степени определяют изначальное ценообразование», — отмечает эксперт.

Сегодня называются достаточно простые причины подорожания яиц: птичий грипп, падение производства, удорожание кормов, отмечает главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Василий Узун. «Недостаточная убедительность этих доводов особенно наглядно видна при анализе данных по субъектам. В 2022 году цены на яйца снизились практически во всех регионах: в 60 субъектах цена уменьшилась на 10–20%, что очень существенно, в остальных на 5–6%, что тоже немало», — перечисляет Узун. Снижение цен произошло, несмотря на ряд неблагоприятных внешних факторов, включая птичий грипп и волатильность курса.

В 2023 году пошел обратный процесс — цены стали расти во всех регионах, но неравномерно. «В Москве цены выросли на 13%, а в 77 регионах, откуда Москва получала яйца, рост цен оказался в два—пять раз выше, чем в Москве», — констатирует Узун. По его мнению, сложившаяся ситуация стала следствием дисбаланса спроса и предложения, а также отсутствия консенсуса между потребителями продовольствия, предпринимателями и властью.

Городом, где десяток яиц стоит дороже всего по России, по данным Росстата, является Анадырь (административный центр Чукотки) — более 221 руб. в ноябре. Самые дешевые яйца — в Саранске (Мордовия), 78,5 руб. за десяток.

Ранее президент Владимир Путин объяснил рост цен на куриные яйца увеличением спроса. «У нас, вот я говорил, идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровень заработной платы и так далее. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок и, в общем, популярный у граждан. <…> Спрос увеличился, а [увеличения] объема производства нет», — говорил он.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев указывал, что опережающий спрос на яйца и мясо птицы связан с возросшей покупательной способностью населения, а также увеличением населения страны более чем на 3 млн за счет жителей новых регионов. «Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Я очень на это надеюсь», — сказал Путин 14 декабря.