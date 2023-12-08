Генпрокурор поручил проверить производителей и продавцов яиц

Цены на яйца выросли из-за повышенного спроса. По данным Росстата, с начала года по октябрь те подорожали в годовом выражении на 23,9%

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Прокуратура проведет проверки производителей куриных яиц и розничных продавцов в регионах России. Это поручил сделать генпрокурор Игорь Краснов, сообщило ведомство.

По данным прокуратуры, средняя цена яиц за год увеличилась более чем на 40%.

«По всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен», — заявили надзорном ведомстве.

По данным Росстата, в октябре куриные яйца в рознице подорожали в среднем по стране на 23,9% к аналогичному месяцу прошлого года. Так, в 18 регионах их стоимость увеличилась на 1,5–10%, в 52 — на 10,1–20%, а еще в 14 — на 20,1–39,9%. Не изменились цены только в Камчатском крае. Собеседники РБК объясняли этот рост превышением спроса над предложением.

В ноябре о проверке повышения цен на яйца сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В конце месяца она разослала торговым сетям письмо с предложением рассмотреть возможность до марта 2024 года добровольно ограничить свои наценки на куриные яйца на уровне до 5%.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила министерствам найти способ увеличить производство кур и яиц.