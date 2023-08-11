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ФАС решила проверить обоснованность роста цен на курицу у производителей

ФАС начала проверку обоснованности роста стоимости мяса у производителей
Вопрос повышения цен на курицу и свинину стал предметом обсуждения в Минсельхозе, выяснил РБК. Но как признают и власти, и участник рынка — ничего критичного в росте нет — есть сезонный фактор и осенью ожидается снижение
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности роста стоимости мяса у производителей. Об этом в четверг, 10 августа, сообщила на заседании в Минсельхозе начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко, рассказали РБК два участника совещания. О проверке службы также знает и источник в отрасли.

РБК направил запрос в ФАС и Минсельхоз.

По словам одного из собеседников РБК, глава управления службы сообщила, вопрос цен на курицу и свинину обсуждался и внутри ведомства. По итогам обсуждения ФАС направила группе «Черкизово» и «двум другим крупным участникам рынка» (кому именно в ходе совещания Мирочиненко не уточнила) запрос, в котором попросила представить информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию и обоснование причин повышения. Запрос конкретно в «Черкизово» Мирочиненко объяснила участникам совещания наличием у группы доминирующего положения, в соответствии с которым компания отчитывается ФАС о росте цен более чем на 5%. Полученные ответы ФАС проанализирует и сделает вывод относительно объективности роста цен и необходимости мер антимонопльного регулирования.

Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюков комментировать совещание в Минсельхозе отказался, так же поступил и гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. РБК направил запрос в группу «Черкизово».

Что происходит с ценами на курицу и свинину

В ходе совещания замглавы Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что торговым сетям поступают уведомления от поставщиков и производителей о росте цен на мясо птицы и свинины до конца августа, рассказал один из участников заседания. В частности, цены на продукцию из-за удорожания сырья собирался повысить мясоперерабатывающий комбинат «Ремит»: в июле его представитель уточнял РБК, что повышение цен состоялось «на 5-8% в зависимости от выпускаемого ассортимента».

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На подорожание и нехватку сырья жалуются и производители мясной продукции: как сообщила Лут, в министерство поступило обращение от отраслевого объединения мясопереработчиков с просьбой вынести на комиссию по таможенно-тарифному регулированию вопрос об установлении квоты на беспошлинный ввоз в Россию мяса птицы и свинины, добавляет собеседник РБК.

Ранее в июле глава Ассоциации «Объединение мясопереработчиков» Екатерина Лучкина объясняла РБК, что повышение цен на мясное сырье, материалы и комплектующие делает неизбежным пропорциональное увеличение отпускных цен. У производителей в пищевой промышленности рост цен на сырье по всей цепочке наблюдается с начала года — по словам Лучкиной, это создает все больше предпосылок для повышения потребительских цен.

Последние доступные данные Росстата свидетельствуют, что в июне 2023 года средние цены реализации свиней у сельхозпроизводителей были на 4,6% выше, чем в том же месяце год назад (108,4 тыс. руб. за 1 т), а сельскохозяйственная птица отпускалась на 3,8% дороже, чем в 2022-м (по 107,6 тыс. руб. за 1 т). Данные по ценам сельхозпроизводителей за июль еще не опубликованы.

Что происходит с ценами на мясо в рознице

В июле рознице стоимость килограмма курицы достигла исторического максимума делал вывод Forbes, опираясь на данные Росстата. По данным статистического ведомства, курица за год подорожала в рознице на 6,4% — до 197,9 руб. за 1 кг охлажденного и мороженого мяса. Стоимость 1 кг свинины в российских магазинах в июле 2023-го практически не отличалась от уровня прошлого года (бескостное мясо подорожало на 0,5% — до 406,9 руб./кг, а мясо на кости — на 1,9%, до 314,5 руб./кг). Средние цены на продукцию мясопереработки — вареную колбасу, а также полукопченую, варено-копченую, сырокопченую колбасу, сосиски и сардельки — в июле этого года остались на уровне 2022-го.

В середине июля в Минсельхозе сообщали, что цена на мясо кур за год выросла на 6% — в министерстве объясняли это сезонными факторами. На этой неделе глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказывал в Красноярском крае журналистам о ситуации с производством и ценами на мясо. Сейчас отечественное производство на 100% закрывает потребности страны в мясе — дефицита «ни в коем случае нет», отмечал Патрушев. За первое полугодие в России произведено 7,6 млн тонн скота и птицы на убой — это на 2,6% превышает прошлогодний показатель. Цены на продукцию подталкивают «сезонный фактор и общее увеличение потребления»: «Никакой критичной ситуации мы здесь не видим, абсолютно сезонное повышение, которое у нас из года в год происходит», — отмечал Патрушев, добавляя, что в ближайшее время ожидается их снижение.

Ситуация с ценами на мясном рынке сейчас «абсолютно спокойная» и «ежегодно сезональная», отмечает Ковалев из Национального союза свиноводов. Рост потребления мяса в этом году участники совещания в Минсельхозе связали с увеличением доходов у части населения на фоне участия в СВО и ростом внутреннего туризма — количество отдыхающих в России увеличилось, в том числе тех, кто раньше выезжал на отдых за рубеж. По их прогнозам, снижение цен на мясо ожидается в сентябре. Идею введения квоты на беспошлинный ввоз в Россию мяса птицы и свинины участники совещания не поддержали, говорит источник РБК: с учетом роста стоимости иностранных валют открытие импорта по мясу птицы и свинины не будет выгодным и не даст ожидаемый эффект.

Квота на ввоз мяса птицы вводится ежегодно по пониженной пошлине, напоминает представитель Минэкономразвития. От института квот на импорт свинины Россия с 2020 года отказалась с учетом данных Минсельхоза о выходе на полную самообеспеченность по этому виду мяса и для поддержки национальных производителей. «Возврат к квотированию свинины в текущих условиях дестимулирует производство, подаст неправильный сигнал отрасли», — считают в Минэкономразвития.

Авторы
Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
При участии
Анна Захарова
рост цен мясо курицы свинина ФАС Минсельхоз
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