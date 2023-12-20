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Росстат оценил рост цен на яйца

Росстат: за неделю цена на яйца выросла на 4,6%
Цены на куриные яйца в России за последнюю неделю выросли почти на 5%, огурцы подорожали более чем на 8%. С начала года яйца в среднем подорожали более чем на 50%, для решения проблемы их начали импортировать
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

За неделю с 12 до 18 декабря цены на куриные яйца в России в среднем выросли на 4,6%, следует из данных Росстата (есть у РБК).

«Цены на яйца куриные в 46 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1–5%, в 36 субъектах — на 5,1–14,4%. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре цены не изменились. В Тульской области и Чукотском автономном округе цены на яйца куриные снизились на 3,5 и 0,2% соответственно», — сказано в сообщении.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) Росстата, с начала года наибольший рост цен на яйца зафиксирован в Крыму (на 68%), Пензенской (почти 61%) и Псковской областях (почти 59%). Еще в 15 регионах рост составил более 50%.

Также за указанную неделю заметно подорожали огурцы (8,2%), белокочанная капуста (1,6%), помидоры (1,4%), лук репчатый (1,3%), морковь (1,2%). В среднем цены на плодоовощную продукцию стали выше на 2,1%.

С начала года, по оценке Росстата, рост цен в стране составил 7,12% (в прошлом году было 11,94%).

Глава Минсельхоза допустил снижение цен на яйца после Нового года
Экономика
Фото:Burak Kara / Getty Images

Ощутимый рост цен на яйца фиксируется с осени. К 11 декабря с начала года увеличение цены по стране составило 46,2%, указывал Росстат.

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В этом месяце на ситуацию обратил внимание Владимир Путин. На прямой линии 14 декабря он заявил, что быстрый рост цен на яйца — это сбой в работе правительства. Он принес извинения россиянам за эту ситуацию.

На следующий день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что заподозрила крымских производителей яиц — ООО «Партизан» и ООО «СП «Октябрьское» — в нарушении закона о защите конкуренции из-за роста оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц. Кировское управление ФАС выявило повышение цен на яйца производителями ООО «Советская агрофирма» и АО «Вятско-Полянская птицефабрика» — с начала июня по октябрь оптово-отпускные цены выросли до 60%.

Для исправления ситуации власти приняли решение увеличить производство яиц внутри страны и обнулить ввозные пошлины на яйца из некоторых стран, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. Ожидаются поставки из Азербайджана, Турции и Ирана. 19 декабря первая партия азербайджанских яиц в количестве 612 тыс. штук прибыла в страну.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
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