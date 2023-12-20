Росстат оценил рост цен на яйца
За неделю с 12 до 18 декабря цены на куриные яйца в России в среднем выросли на 4,6%, следует из данных Росстата (есть у РБК).
«Цены на яйца куриные в 46 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1–5%, в 36 субъектах — на 5,1–14,4%. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре цены не изменились. В Тульской области и Чукотском автономном округе цены на яйца куриные снизились на 3,5 и 0,2% соответственно», — сказано в сообщении.
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) Росстата, с начала года наибольший рост цен на яйца зафиксирован в Крыму (на 68%), Пензенской (почти 61%) и Псковской областях (почти 59%). Еще в 15 регионах рост составил более 50%.
Также за указанную неделю заметно подорожали огурцы (8,2%), белокочанная капуста (1,6%), помидоры (1,4%), лук репчатый (1,3%), морковь (1,2%). В среднем цены на плодоовощную продукцию стали выше на 2,1%.
С начала года, по оценке Росстата, рост цен в стране составил 7,12% (в прошлом году было 11,94%).
Ощутимый рост цен на яйца фиксируется с осени. К 11 декабря с начала года увеличение цены по стране составило 46,2%, указывал Росстат.
В этом месяце на ситуацию обратил внимание Владимир Путин. На прямой линии 14 декабря он заявил, что быстрый рост цен на яйца — это сбой в работе правительства. Он принес извинения россиянам за эту ситуацию.
На следующий день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что заподозрила крымских производителей яиц — ООО «Партизан» и ООО «СП «Октябрьское» — в нарушении закона о защите конкуренции из-за роста оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц. Кировское управление ФАС выявило повышение цен на яйца производителями ООО «Советская агрофирма» и АО «Вятско-Полянская птицефабрика» — с начала июня по октябрь оптово-отпускные цены выросли до 60%.
Для исправления ситуации власти приняли решение увеличить производство яиц внутри страны и обнулить ввозные пошлины на яйца из некоторых стран, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. Ожидаются поставки из Азербайджана, Турции и Ирана. 19 декабря первая партия азербайджанских яиц в количестве 612 тыс. штук прибыла в страну.
Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.
Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут
Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.
ВТБ. Всё получится